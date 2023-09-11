韓印舉行首腦會談，決定“擴大電動汽車和氫氣合作”. September. 11, 2023 08:28. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統和印度總理納倫德拉•莫迪當地時間10日舉行首腦會談，決定擴大電動汽車和氫氣等能源、宇宙開發方面的合作。世界第三大碳排放國印度將目標設定為“電動汽車轉換和全球綠色氫氣生產國”，擁有技術能力的韓國將印度視為“機會之地”，從而決定加強合作。 為參加G20峰會而訪問印度的尹總統當天在新德裏麥丹國際會展中心（IECC）與莫迪總理舉行了首腦會談，決定在信息技術（IT）、軟件、通信等數碼產業和電動車、氫氣等綠色產業領域實現合作多元化。印度的目標是到2030年為止減少45%的碳排放，運輸部門目標是“電動汽車轉換”，能源部門目標是“全球綠色氫氣生產•出口國”。擁有巨大內需市場和豐富勞動力的印度和韓國的電動汽車、氫氣技術合作有望加快速度。總統經濟首席秘書官崔相穆表示：“現代汽車集團公布了為構建印度電動汽車生態界投資3.2萬億韓元的計劃”，“氫能經濟最前沿國韓國和印度的合作也是非常有潛力的領域。”同時，兩國首腦還決定繼續合作，使象征兩國軍工合作的K9自行火炮（印度名為巴吉拉）第2次事業順利進行。 據總統室透露，兩國首腦認為，北韓史無前例的挑釁不僅對韓半島，對整個國際社會的和平與穩定也是嚴重威脅，因此壹致認為，需要國際社會的團結和堅決應對。尹總統在G20會議上表示，為了實施俄羅斯入侵後重建烏克蘭的“烏克蘭和平連帶倡議”構想，明年將追加支援3億美元，中長期支援20億美元以上。

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