新冠肺炎從31日起像流感壹樣管理，超過2萬韓元的檢查費由本人負擔. August. 24, 2023 08:46. by 金素英記者 ksy@donga.com. 從31日開始，現行的2級傳染病新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）將像流感壹樣被定為4級傳染病進行管理。現行免費或只繳納診療費的新冠病毒檢查費用從當天開始，除部分高危人群外，個人都要承擔。這和接受流感治療是壹樣的。 疾病管理廳廳長池英美（音譯）23日召開中央事故處理本部會議表示：“從6月末開始增加的新冠病毒擴散趨勢最近轉變為（4萬名左右）減少趨勢”，“對於健康人來說，新冠病毒的危險度已經降低到了流感水平，醫療應對能力也很充分，因此決定將新冠病毒傳染病等級從2級調整為4級。”這距離去年4月新冠肺炎被指定為2級傳染病，已過去1年零4個月。 ● 即使攜帶檢測呈陽性的自檢試劑盒，也無法在保健所免費接受檢查 目前，普通國民因出現新冠病毒癥狀，到社區醫院接受專家用快速抗原檢查（RAT）時，需要繳納的費用為5100韓元。從31日開始，這筆費用將增加到2萬~5萬韓元左右。因為是非補助項目，所以預計每個醫療機構的費用都會有所不同。但是60歲以上、12歲以上的基礎疾病患者及免疫低下者需要繳納的檢查費用是1萬韓元左右。因為政府為了保護高危人群，決定繼續支援該費用。 如果在醫院接受基因擴增技術（PCR）檢查，目前只需支付2.3萬韓元，但今後需要支付6萬韓元。但是，60歲以上、療養醫院等從業人員、醫療機關預定住院患者、新冠病毒疑似癥狀者中，有醫生意見書的人等到保健所篩選診所接受檢查是免費的。目前，在家使用自我檢查試劑盒檢測出陽性的人也可以到保健所篩選診所免費接受PCR檢查，但從31日開始將不能接受免費檢查。 新冠病毒治療劑和疫苗將像現在壹樣繼續維持無償支援。當局表示，為應對冬季流行，計劃追加購買治療劑。 ● 大型醫院內要壹直佩戴口罩 防疫當局決定暫時維持目前留在醫院級醫療機關和入所型感染脆弱設施的室內戴口罩的義務。池廳長解釋說：“高齡者和免疫低下者等高危人群仍然需要保護，計劃今後觀察防疫情況，經過專家咨詢後發表轉換為勸告的時間。” 在3年零7個月的時間裏每天統計所有確診患者的“全數監視”系統也將發生變化。今後，在全國520多個標本醫療機構出現確診患者時，將向防疫當局申報，並以此分析流行情況。嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勛（音譯）表示：“海外國家也正在從全數監視轉換為標本監視”，“通過標本監視，預測整體感染規模和流行趨勢應該沒有問題。”

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