“借債投資”20萬億韓元連日來最多……G2金融動蕩中過熱. August. 21, 2023 08:57. by 蘇雪姬記者、姜宇錫記者 facthee@donga.com,wskang@donga.com. 最近，在股票市場（股市）連日下跌的情況下，“借債投資”規模連日刷新年中最高值。在二次電池等主題股熱潮中，銀行圈的資金流失，正在大舉轉移到股市和房地產。在美國緊縮長期化和中國房地產危機等“雙重不利因素”壓制國內金融市場的情況下，借債投資和“靈拉”（把靈魂都聚到壹起來籌集貸款的程度）繼續肆虐。很多人擔心，照此下去，有可能錯過歷史上最大規模的家庭負債管理的黃金時間。 據金融投資協會20日透露，以17日為準，信用交易融資余額為20.5573萬億韓元，創下了今年以來的最高值。進入本月以來增加8190億韓元，比去年年末（16.5186萬億韓元）增加了4.0387萬億韓元。信用交易融資是投資者為了購買股票，以現有股票或現金為擔保，從證券公司借錢的借債投資的壹種。 按市場分類，有價證券市場（10.6472萬億韓元）和KOSDAQ市場（9.91萬億韓元）的余額分別比上月末增加了5880億韓元和2310億韓元。特別是在有價證券市場上，信用交易融資余額自14日以後連續4天創下了年中最高值。 銀行界出現了資金從隨時可以取用的臨時存折（活期存款）中流出“資金移動”現象。據金融圈透露，以7月末為基準，5大商業銀行（KB國民、新韓、友利、韓亞、NH農協）的活期存款余額為600.4492萬億韓元，在壹個月內減少了23.4239萬億韓元。同期，股市備用資金性質的投資者存款增加了4.1424萬億韓元。據分析，隨著最近掀起的二次電池熱潮，銀行存款轉移到了證券公司投資者存款等股市。 由於中國引發的危機等，國內股市呈現弱勢的情況下，隨著借債投資的增加，股市備用資金增加是非常罕見的現象。韓國綜合股價指數18日以2504.50點收盤，壹周內暴跌86.76點（3.35%）。同期，KOSDAQ指數也下跌了3.82%。本月初為1280韓元的韓元兌美元匯率在17日盤中壹度飆升至1340韓元。梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（音）指出：“在全球經濟的不確定性較高的情況下，如果放任無理的借債投資，損失將不僅局限於投資者個人，還會擴大到整個國內經濟。”

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