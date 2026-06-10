“妳現在這個樣子去巨濟，會被市民罵的哦。”“巨濟，呀呼！”這段簡短又無厘頭的對話，最近席卷了視頻網站優兔的推薦算法。這是女團“RESCENE”的隊長元伊在其個人優兔頻道“大家好我是元伊請多關照”中，對打扮成“辣妹”風格的日本成員Minami開的壹句玩笑。元伊是慶尚南道巨濟人，她那帶著方言的嗔怪和Minami若無其事的回嘴相碰撞，在短視頻平台上引發了爆炸性熱議。頻道開設僅4個月，訂閱人數便突破76萬，RESCENE還成了巨濟市的宣傳大使。RESCENE成員們在與《東亞日報》進行的書面采訪中，流露出成爲“話題偶像”的喜悅。元伊表示：“看著歌曲《LOVE ATTACK》逆勢上揚，切身感受到了變化。對于大家能夠認出RESCENE這件事，至今仍感到感激和神奇。”Minami則說：“每當在慶典或活動現場看到歡迎我們的人越來越多時，就會感覺到我們在壹點點成長。”● 中小經紀公司偶像的奇迹 “巨濟模因”由元伊、Liv、Minami、May、Zena組成的RESCENE，是THE MUZE娛樂旗下的女團，于2024年3月出道。公司代表是畢業于伯克利音樂學院、曾爲男子組合“HIBROW”成員的李周憲。近來讓RESCENE深入大衆視線的，不是音樂放送節目，而是自制內容。慵懶“辣妹風”的Minami、以巨濟方言展露灑脫魅力的元伊、憑借慶州方言獲得“新羅公主”綽號的Zena等各色角色相互融合，産生了奇妙的化學反應。約兩周前上傳的、由Minami和元伊出演的“辣妹和元伊來到巨濟”視頻，截至9日觀看量已逼近640萬次。穿著黑色運動服的元伊自稱是“德研女兒”與鄰裏交談的模樣，Minami冷不丁跳起“啪啦啪啦舞”的場面等，借助短視頻迅速傳播開來。元伊和Zena講慶尚道方言的兩段視頻，觀看量也都突破了400萬次。有評價認爲，她們的人氣靠的是自然真實的個性流露，而非刻意設定。元伊說：“看到成員們充滿調皮的樣子和溫暖的人情味，確信大家會更喜歡我們這種不做作的模樣。”Minami也表示：“第壹天拍攝時試了好幾種翻譯模式，覺得‘辣妹語氣’跟我格外合拍。”元伊的個人頻道，始于與喜劇演員李善民、劉泳雨壹起拍攝的駕駛陪練內容。元伊稱：“壓力很大，直到開播前壹天還在苦惱，但抱著哪怕讓更多人知道壹點RESCENE的念頭，鼓起了勇氣。”● 音樂同樣逆襲的“反轉敘事”以“將香氣融于音樂”爲概念的RESCENE，其歌曲也重新受到關注。2024年8月發行的《LOVE ATTACK》于9日零時登上韓國音樂網站“Melon”百強榜第7位，進入主要音源排行榜前列。《Runaway》《Deja Vu》《Pinball》等歌曲的關注度也隨之升高。成員們用“反轉”來解釋RESCENE的魅力。元伊說：“是各自固有的香氣彙聚起來，美妙融合的反轉魅力組合。”Zena表示：“如果說在舞台上展現的是夢幻、激動又可愛的音樂，那麽在優兔內容裏，展示的則是自由自在、自然率真的魅力。”對于尚未在元伊個人頻道出鏡的另外兩名成員，期待感也日益上升。Liv說：“想展現最富人情味、最自然的壹面。”May則表示：“看到之前成員們的樣子，産生了壹種愉快的責任感和期待感，覺得壹定要把好的壹面展示給大家。”RESCENE計劃于下月發表壹首翻唱單曲。Zena表示：“這是壹首大衆熟悉的歌曲，但又是會讓大家産生‘RESCENE連這種概念都能駕馭？’的挑戰。正懷著激動的心情准備，希望大家多多期待。”史智媛記者 4g1@donga.com