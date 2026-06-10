朝鮮與中國不提“核”與“半島”……不能搞庇護無賴國的“危險友誼”

中國國家主席習近平9日結束對朝鮮爲期兩天的訪問回國。習主席和朝鮮國務委員長金正恩分別稱“新的歷史起點”“關係發展的新篇章”，強調中朝關係的升級。朝鮮媒體報道稱，兩位領導人在維護兩國主權和安全問題上達成了“滿意的一致”。據中國媒體報道，習近平還特別提到“加強軍隊領域交流”。但是，兩國發表的內容卻完全沒有提及朝核和韓半島問題。朝中會談中“無核化”一詞消失是意料之中的事情。去年9月金正恩訪問北京時，與之前五次朝中會談不同，“無核化”已經銷聲匿跡。此次習主席訪朝前夕，金正恩視察新的核濃縮設施，並讓金與正出面定調“核擁有國地位絕對不會退讓”，習主席也很難向“命運與共的友好鄰邦”說些不愉快的話。此外，在此次會談中，“朝鮮半島”“半島問題”等韓半島問題也消失了。9個月前的中方發表中，習主席表示“願意爲維護朝鮮半島的和平穩定而努力”，金正恩表示“高度評價中國的公正立場”，但此次似乎配合朝鮮的“敵對兩國”政策，沒有出現涵蓋南北的“半島”問題。但是，“核”和“半島”的消失並不意味着承認朝鮮的核擁有國地位。中國外交部8日在朝鮮與中國舉行會談時也表示，“中國的政策保持連續性和穩定性”，表示沒有廢除“韓半島無核化”原則。對於中國來說，暫時避免在朝鮮的壓迫性示威中提及核問題。在美中霸權競爭中中日矛盾激化的今天，中國一方面將朝鮮作爲牽制美日的籌碼，另一方面也考慮到了今後朝美協商的斡旋者作用，進行了複雜的計算。但是中國對朝核的沉默只會引起朝鮮的誤判和國際社會的擔憂。中國不應成爲被流氓國家牽着鼻子走的“危險的庇護國”，而應發揮“責任大國”的作用。