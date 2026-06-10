七旬老翁輕松登頂七米岩壁 樂享“年輕生活術”

“年齡真的只是數字而已。我已經年過七十，今天卻感覺年輕了20歲。”9日下午，在首爾中區首爾廣場設置的壹座7米高人工攀岩牆上，金教英（71歲）僅用55秒便成功登頂。他壹邊卸下安全裝備，壹邊露出燦爛的笑容。當天第壹次體驗攀岩的金教英在登頂後笑著說：“我領悟到，現在還不是放棄的時候，‘只要做就能行’的自信油然而生。”“2026首爾健康展——城市中心健康慶典”9日拉開帷幕。該活動由《東亞日報》和Channel A電視台主辦，保健福祉部、科學技術信息通信部等協辦，將持續至11日，共三天。活動期間介紹了多種幫助人們持久保持年輕的健康項目及産品。在供市民直接體驗跑步機、跳繩、引體向上等項目的活動空間裏，盡管天氣炎熱超過28攝氏度，市民們仍絡繹不絕。家住首爾鍾路區的盧善梅（81歲）當天在跑步機上以每小時2.2公裏的速度行走了約15分鍾，走了近1000步。盧善梅說：“在能看到南山塔的地方運動，感覺格外清爽，給平凡的日常注入了活力。”“跳繩”體驗空間不時傳來挑戰50個成功者們的歡呼聲，以及眼看目標達成卻功虧壹篑的參與者們遺憾的歎息。因只跳了48個而惜敗的公司職員趙恩貞（38歲）說：“平時不怎麽運動，今天參加活動並逛了逛各個展位，覺得應該更加注重健康管理了。”活動現場設有智能健康管理、醫療、跑步科技區、公共生活、金融健康管理、健康食品等6個領域的66個展位。首爾市市長吳世勳、國會保健福祉委員會所屬共同民主黨議員金潤、國民力量黨議員崔秀珍、東亞日報及Channel A會長金載昊等出席了開幕式。崔智媛記者、金多研記者 jwchoi@donga.com、damong@donga.com