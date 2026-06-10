三星全業務引入人工智能 徹底重塑“組織DNA”

三星旗下所有子公司決定推進壹場“人工智能大轉型”，將工作方式和組織文化全面轉向以人工智能爲核心。有評價指出，三星電子會長李在镕今年在新年賀詞中提出的“必須連組織的DNA都徹底改變”，正以人工智能轉型的方式具體落地。● 三星爲外部人工智能敞開大門三星于9日公布了覆蓋所有子公司、將人工智能引入全部業務的轉型計劃。其中最大的變化，是正式將ChatGPT、Gemini、Claude等外部生成式人工智能服務引入所有子公司。三星將在本月內率先從軟件和營銷領域提高生産效率開始，逐步將上述服務拓展至研發、制造等全部業務領域。此前，三星因擔憂信息泄露等安全問題，壹直限制使用外部人工智能，轉而采用自主研發的“三星高斯（Samsung Gauss）”模型。但“高斯”在內部反響平平，部分員工因無法在公司電腦上使用生成式人工智能，只得將工作內容轉移到個人智能手機上操作，再傳回電腦。對此，三星判斷，善用外部優秀的人工智能服務與自主開發人工智能同樣重要，對確保未來競爭力更爲關鍵，因此決定打開門戶。業界認爲，三星將采用OpenAI的“ChatGPT Enterprise”等不將用戶輸入數據用于模型訓練的企業版解決方案。三星相關人士解釋說：“計劃通過另行適用安保措施的企業間交易（B2B）合約引入人工智能服務，具體細節正在協商中。”。● 集中教育後 首席執行官直接統領人工智能業務今後，三星所有子公司的首席執行官（CEO）需親自在研發、采購、制造、物流、營銷、銷售、服務、經營支援等八大業務領域推動人工智能應用，主導經營創新。爲此，人工智能教育將同步推進。三星決定于本月內在京畿道龍仁市三星人力開發院，面向全體約50名社長團成員舉辦爲期兩天的“人工智能轉型高管訓練營”。這是三星首次面向全體社長團開展人工智能教育。各公司首席執行官將在該場合發布“人工智能轉型願景”，並親自發表各自公司利用人工智能革新業務流程的方案。此後，三星的2300多名高管也將在8月12日前，接受三天兩夜的人工智能集中住宿培訓。三星全體員工的人工智能教育也將在年內完成。三星如此舉全公司之力推進人工智能轉型，是因爲判斷這有望成爲新的機遇。三星當天表示：“上世紀90年代，我們曾先發制人地應對數字化轉型的巨大變革，從而躍升爲全球性企業。我們將搶占並主導人工智能時代的機會。”三星方面還強調：“此次人工智能大轉型，將成爲三星邁向‘人工智能原生企業’的起點。”壹直引領韓國産業界變革潮流的三星，其人工智能轉型方針預計將影響其他對外部人工智能引入猶豫不決的企業。韓國科學技術院經營學院名譽教授裴鍾泰（音）表示：“雖然國內許多企業出于數據泄露的擔憂而禁止使用外部人工智能，但在海外，大部分企業早已加以運用。如果三星率先開辟道路，並在此過程中不斷完善所出現的問題，也將有助于其他企業的人工智能轉型。”李敏娥記者 omg@donga.com