中央選舉管理委員會未召開會議就決定“少印選票”

據悉，中央選舉管理委員會（選管委）在6月3日地方選舉即將到來之際，決定將投票用紙（選票）最低印刷標準從選民的60%下調至50%，但連正式會議記錄都沒有留下，僅通過內部批准就確定了規定。國民力量黨議員宋彥錫9日從中央選管委收到的資料顯示，中央選管委去年12月10日下達《第九屆地方選舉綜合管理方針》，將選票印刷數量的下限標準規定爲50%，低於之前的60%，並在12月24日通過修改《公職選舉程序事務手冊》確定了上述內容。中央選管委向宋彥錫解釋說：“在收集各部門意見後，綜合管理方針經過內部批准，下達給了市道委員會等。”就修改手冊一事，中央選管委表示，“已經收集了各級選管委的意見”，但“沒有另行召開會議，因此不存在會議記錄”。也就是說，中央選管委在沒有正式會議的情況下，就作出了導致史無前例選票不足事件的決定。有人指出，地方選管委在決定選票印刷數量時也沒有仔細研究。便覽中明確寫着“考慮到預想的事前投票率等地區實情，可按照投票區調整（印數）”。以首爾市鬆坡區爲例，在2014年和2018年舉行的地方選舉中，全體選舉人的正式投票率也超過50%，但由於統一適用便覽上的下限，導致投票中斷。調查此次事件的首爾警察廳廣域犯罪調查隊將調查決定選票最低印數標準的經過等。警方要求鬆坡區、江南區、廣津區、銅雀區、瑞草區選管委職員作爲證人出席。權九龍記者、全南赫記者 9dragon@donga.com、forward@donga.com