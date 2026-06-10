歐洲射手競相角逐世界杯金靴獎

“要想取勝，就必須比對手多進壹球。”荷蘭足球名宿約翰•克魯伊夫（1947—2016年）留下的這句話，凝練地道出了足球的本質。意思是不論戰術和球員如何調配，勝負終究取決于能否比對方攻入更多進球。在關鍵時刻能轟開對手球門的前鋒，是決定球隊成敗的核心要素。2026年美加墨世界杯將于11日（當地時間）開幕，誰將捧走金靴獎（最佳射手）成爲關注焦點。向60年來首座冠軍發起挑戰的“足球鼻祖”英格蘭隊，其主力射手哈裏•凱恩（33歲•拜仁慕尼黑）是2025—2026賽季歐洲足球聯賽中進球火力最猛的前鋒。凱恩在德國足球甲級聯賽31場比賽中攻入36球，榮膺聯賽最佳射手，並將頒發給歐洲足球聯賽單賽季最佳射手的“歐洲金靴獎”收入囊中。上賽季，凱恩在德甲、歐足聯冠軍聯賽（14球）、德國足協杯（10球）、德國超級杯（1球）等各項正式比賽中共出戰51場，打進61球。曆屆世界杯金靴獎得主的平均年齡爲24.7歲。但凱恩在33歲的年紀，仍能在所屬俱樂部和英格蘭代表隊展現巅峰得分能力。曾在2018年俄羅斯世界杯上以6粒進球拿下金靴獎的凱恩，在本屆世界杯歐洲區預選賽中也打進8球。凱恩近日在英足總公開的采訪中表示：“無論身體上還是精神上，現在都是我整個職業生涯中最好的狀態。”“藝術足球”法國隊的王牌基利安•姆巴佩（28歲•皇家馬德裏）是上屆2022年卡塔爾世界杯的金靴獎得主。當時姆巴佩攻入8球高居個人得分榜首位，但法國隊在決賽中經點球大戰不敵阿根廷隊，屈居亞軍。上賽季在西甲聯賽皇家馬德裏隊斬獲42球的姆巴佩，將佩戴隊長袖標征戰本屆世界杯。被視爲奪冠大熱門的法國隊，將依靠姆巴佩向隊史第三座冠軍發起沖擊。姆巴佩若在本屆世界杯進球數達到5粒及以上，將成爲世界杯個人曆史總射手榜第壹名。目前姆巴佩累計攻入12球，以4球之差緊追該榜單頭名、“德國轟炸機”米羅斯拉夫•克洛澤（48歲•已退役）。姆巴佩從小組賽階段便將與金靴獎競爭者展開正面交鋒。挪威隊的“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德（26歲•曼徹斯特城）正是法國隊在I組小組賽第三輪的對手。哈蘭德在過去四個賽季中三度奪得英格蘭足球超級聯賽最佳射手，其中包括上賽季打入27球。哈蘭德在美加墨世界杯歐洲區預選賽中狂轟16球，位列射手榜頭名。挪威隊憑借哈蘭德的出色發揮，在歐洲區預選賽I組中將意大利隊擠至第二位，以小組頭名身份直接晉級世界杯正賽。時隔28年重返世界杯正賽的挪威隊被視爲本屆賽事的“黑馬”。哈蘭德的“特級助手”是上賽季率領阿森納奪得英超冠軍的中場球員馬丁•厄德高（28歲）。歐洲區預選賽助攻王厄德高共送出7次助攻，其中4次轉化爲哈蘭德的進球。西班牙的“超新星”拉明•亞馬爾（19歲•巴塞羅那）也被視爲金靴獎的有力競爭者。上賽季，亞馬爾在西甲聯賽中攻入24球，帶領巴塞羅那問鼎聯賽冠軍。2007年7月出生的亞馬爾若最終奪得金靴獎，將超越1962年智利世界杯上以20歲零8個月年齡並列射手王的匈牙利球員弗洛裏安•阿爾伯特（1941—2011年），成爲史上最年輕的金靴獎得主。但亞馬爾4月遭遇大腿後側肌肉傷病，目前正努力恢複狀態，力爭趕上16日對陣佛得角的H組首輪比賽。