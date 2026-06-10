特朗普冷冷警告內塔尼亞胡：“不小心就只剩你一個人”

“比比（以色列總理內塔尼亞胡的暱稱），你最好小心一點。否則很快就會只剩下你一個人。”據美國政治媒體Axios報道，隨着8日伊朗和以色列自4月停火以來首次直接攻擊對方本土，中東局勢陷入危機，美國總統特朗普打電話給內塔尼亞胡時發出上述警告。據稱，當時以色列正準備發動針對伊朗境內數十個敏感目標的大規模空襲。在特朗普如此強烈施壓後，內塔尼亞胡暫時擱置了追加空襲計劃。雙方從戰爭擴大危機中退了一步。但有分析認爲，內塔尼亞胡繼續戰爭的意志與特朗普想要儘早結束對伊朗戰爭的構想發生衝突，很有可能越來越不和諧。Axios認爲：“戰爭越久，內塔尼亞胡和特朗普的利害關係發生衝突的可能性就越大。”● 特朗普接連致電內塔尼亞胡，要求“剋制攻擊”兩國首腦的矛盾始於7日以色列對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲。伊朗隨後立即向以色列本土發射10多枚導彈進行報復。隨着戰爭擴大的可能性增大，特朗普當晚給內塔尼亞胡打電話，要求剋制追加報復攻擊。據Axios透露，特朗普在通話中勸說道：“幾天內可能會與伊朗達成協議，如果那樣，攻擊將變得沒有必要。如果談判失敗，屆時我可能會親自主導攻擊伊朗。”他強調，美國的外交解決方案仍然有效，以色列不能讓局勢惡化。據悉，當天的通話與兩人甚至破口大罵的1日通話相比，氣氛相對平和。據悉，此前特朗普要求內塔尼亞胡停止空襲貝魯特，反應激烈。Axios報道稱，特朗普當時還摻雜着辱罵說：“你真是瘋了。要不是我，你現在可能就在監獄裏。我在救你的命。”他提到的是自己支持內塔尼亞胡並就其涉嫌腐敗案審理向以色列總統請求赦免一事。內塔尼亞胡7日不顧特朗普的勸阻，召集安保負責人和軍方領導層後，向白宮通報了攻擊方針。隨後，以軍打擊了伊朗最大石化設施的關鍵設備和德黑蘭境內的一些目標。對此，伊朗也向以色列特拉維夫發動追加導彈攻擊。雙方數次進行空襲，差點爆發全面戰爭。雙方軍事衝突激化後，特朗普最終在幾個小時內再次致電內塔尼亞胡，威脅如果再發動攻擊，將失去美國支持，要求他停止攻擊。據悉，內塔尼亞胡最終表示，“如果伊朗不發動進一步攻擊，以色列也將後退”，之後指示軍方取消大規模空襲計劃。● “繼續戰爭才能生存的內塔尼亞胡與只有戰爭結束才能生存的特朗普”有評價認爲，雖然美國的介入滅了燃眉之火，但此次事態顯示出特朗普連核心同盟以色列都難以完全控制的現實。《紐約時報》指出：“特朗普總統在政治生涯中一直樹立着壓倒對方、控制局勢的領導人形象，但在中東，這種本能每次都碰壁。”報道指出：“加深特朗普總統苦惱的是與內塔尼亞胡總理的複雜關係。內塔尼亞胡總理最近正在持續針對黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨的強硬軍事措施。”有預測稱，美國和以色列圍繞對早期結束伊朗戰爭的戰略利害關係差異可能會加深兩國之間的裂痕。美國政府官員表示：“內塔尼亞胡總理爲了在以色列政治上生存，必須繼續進行戰爭。相反，特朗普總統爲了在美國政治上生存，必須結束戰爭。”申晋宇 niceshin@donga.com