以色列在“伊朗戰爭”中失去的



在今年2月28日爆發的“伊朗戰爭”中，以色列是受益者。它與同盟國美國一起開始戰爭，集中攻擊了40多年來一直視爲眼中釘的伊朗，不僅大舉摧毀伊朗的軍事設施，還清除了政府和軍隊指揮部的多名核心負責人。



對接壤的敵對國黎巴嫩的攻擊也持續不斷。此舉大大削弱了一直強調親伊朗、反以色列的武裝團體真主黨的影響力。另外，它與中東的主要產油國、在阿拉伯世界乃至國際社會具有相當影響力的阿聯酋在防禦伊朗攻擊的過程中，建立了更加緊密的安全關係。以色列總理內塔尼亞胡主張：“以色列比任何時候都強大。”



但在此次戰爭中，判斷以色列的“國家利益資產負債表”爲“正”還爲時尚早。



最重要的是，以色列的國家形象正在受到嚴重損害。由於戰爭長期化和霍爾木茲海峽被封鎖，許多國家陷入能源供應困難的情況，以色列實際上卻公然妨礙了美國和伊朗之間的談判。特別是對黎巴嫩進行伊朗一直強烈反對的空襲。就連美國總統特朗普也多次對以色列的這種行爲表示強烈不滿。



以色列主張這是爲了安全而採取的措施。但在巴勒斯坦自治地區中比加沙地帶更加穩定、具有溫和傾向的西岸，以色列也在擴大被國際社會定性爲非法的“以色列定居點”。另外，它以對真主黨的軍事行動爲由，在黎巴嫩南部地區駐紮地面部隊。



以色列所作所爲，完全可以被稱爲“談判妨礙者”“加害者”“佔領者”。



實際上，世界各國對以色列的看法正在大幅下降。美國輿論調查機構皮尤研究中心今年2月至5月在36個國家進行調查並於6月4日公佈的《對以色列的看法調查結果》顯示，美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、意大利等西方七國（G7）回答“對以色列持否定態度”的比率比去年6月公佈的調查結果至少上升4個百分點，最多上升9個百分點。特別是德國（64%→73%）、意大利（66%→75%）、英國（61%→69%）、美國（53%→60%）的上升幅度尤爲明顯。



以色列內部也有人指出，本國的形象令人擔憂。以色列國家安全研究所5月公佈的《對國家安全構成威脅的以色列形象惡化》報告認爲，以色列雖然在軍事上取得了成果，但在許多國家被認爲是違反國際法的攻擊性國家，甚至是“孤立國家”。



一個國家在國際社會上的形象也會對國家的國家安全產生相當大的影響。特別是像以色列這樣需要同盟國合作、國際社會支持的國家更是如此。迄今爲止，以色列在與巴勒斯坦的紛爭中經常表現出過度的應對，但以西方爲中心，國際社會在一定程度上容忍以色列，其背景是納粹德國的“大屠殺受害者”的認識也是事實。



從這一點來看，通過此次戰爭，對本國的負面認識不斷增強，進而形成“攻擊者”和“孤立國家”的形象，這一點對於以色列來說絕對不容小覷。因爲這意味着未來合作的對象可能會相應減少。也就是說，對伊朗的軍事壓力、控制黎巴嫩邊境、擴大西岸定居點等“目前的成果”從長遠來看，完全有可能成爲以色列國家利益資產負債表上的“負資產”。

