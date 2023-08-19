韓國光復軍李範奭將軍的美國兄弟薩金特上尉. August. 19, 2023 08:36. . 1953年6•25戰爭結束後，壯年的韓國人漂洋過海，訪問了比自己小9歲的親友的家。這位韓國人考慮到美國親友的喜好，贈送了便攜式金屬制酒瓶。瓶子上分別裝飾著象征自己和親友的龍和貓頭鷹。還刻有“李範奭致美國兄弟”的字樣。曾擔任韓國首任國務總理和國防部部長的鐵驥李範奭將軍（1900~1972年）為視察歐美各國的局勢而巡訪時，見到了老朋友、前美國戰略事務局（OSS）秘密情報科上尉克萊德•薩金特（1909~1981年）。 讓我們通過獨立紀念館和前獨立紀念館首席研究委員金道亨（音譯）的研究，了解壹下“禿鷲（又稱座山雕）作戰”的美軍指揮官薩金特上尉的故事。 薩金特上尉原來是研究中國學的學者。中日戰爭前在美國哥倫比亞大學獲得博士學位，在中國大學擔任外語系科長。之所以成為中國專家，可能是因為作為美國地質調查局所屬的地形學家，曾橫穿中國內地旅行的父親給他帶來了很大的影響。美國戰略事務局引進他是在1943年左右，第二年4月被任命為美國陸軍上尉。 薩金特上尉與李將軍的第壹次會面是在1944年10月。當時擔任韓國光復軍第2支隊長的李將軍提議光復軍和美軍聯合作戰，並來到了美國戰略事務局。應李將軍的邀請，薩金特上尉會見了逃離日軍加入光復軍的朝鮮青年。他們的士氣、力量和團結心達到了驚人的水平。光復軍接受美國戰略事務局訓練，並滲透到韓半島進行情報收集、破壞等工作，“元祖韓美同盟”禿鷲作戰就這樣開始了。 薩金特上尉在戰爭結束後在中國北部地區幫助韓國人回歸，還擔任美蘇共同委員會顧問，負責韓國政治家和美國之間的交涉。他於1948年退伍，回到美國後於1981年7月27日去世。對於與韓國的緣分，他曾表示，“這是壹生中壹次巨大的經驗。”他的兒子羅伯特•薩金特去年在獨立紀念館安排的采訪中表示：“父親在第二次世界大戰中為美國和同盟韓國的勝利做出了貢獻，是家人的驕傲。” 李將軍和薩金特上尉都活到了72歲，在去世前壹年分別留下了回憶錄。中美兩國都支援了韓國對抗日本帝國主義的抗戰，但從李將軍和薩金特上尉的回憶錄來看，感覺略有不同。 自虹口公園義舉以來，臨時政府雖然得到了中國國民黨政府的巨大幫助，但有時也受到了阻礙。用李將軍的話來說，就是“客軍”的悲哀。“中國當局甚至幹預了小的人事安排問題。他們指名道姓，讓中國人來出任什麽參謀長、處長等等，提出根本不是協定的協定，以高高在上的姿態施加壓力……因此，困難的事情經常發生。”（摘自李將軍的回憶錄《篝火》） 與美軍的聯合作戰則完全不同。薩金特上尉表示：“在李範奭和薩金特為共同目標而建立的平等、尊重、合作的氛圍中，具有卓越精神的壹個軍團獲得了力量。”如果說能從中窺見美國和中國的霸權性質的文化差異，這樣的想法算不算過分呢？

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