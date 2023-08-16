日本第二季度增長1.5%，換算為年率增長6%……韓國有可能時隔25年再次被日本反超. August. 16, 2023 08:05. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. 據悉，日本經濟今年第二季度（4月-6月）與3個月前相比增長了1.5%。隨著出口的恢復和外國遊客的增加，經濟正以比預想的更大的幅度增長。假設這種趨勢持續1年計算的“年率換算”增長率達到6.0%。如果該指標成為現實，今年日本年經濟增長率將自1998年亞洲外匯危機後、時隔25年高於韓國。 據日本內閣府15日發表的《實際國內生產總值統計》（速報值）顯示，日本第二季度國內生產總值比前壹季度增加1.5%，是主要機構預測值的兩倍。換算為年率增長率為6.0%。以年率為準，這是自新冠疫情消停後因基底效應而短暫反彈的2020年第四季度（年率7.9%）以後、兩年半以來的最高水平。 《日本經濟新聞》分析說：“雖然個人消費仍然疲軟，但隨著出口恢復，經濟增長率有所提高。”日本的出口比3個月前增加了3.2%。隨著半導體供需的緩解，日本的代表出口品種汽車出口增加的影響很大。韓國遊客等外國遊客的增加也是原因之壹。由於下半年中國遊客團體旅行也將重新開始，預計來日本的外國遊客將會進壹步增加。 與此相比，韓國第二季度經濟增長率僅為0.6%。第壹季度（1月-3月）韓國的增長率（0.3%）還不到日本（0.7%）的壹半。如果下半年沒有戲劇性的反轉，韓國的經濟增長率很有可能自外匯危機後的1998年（-5.1%）以後首次被日本逆轉。 據國際金融中心透露，高盛、大通摩根等8家外國投資銀行以上月末為基準，預測今年韓國的經濟增長率平均為1.1%。日本的增長率預測值為1.4%。韓國政府和韓國銀行期待中國恢復經濟活動、半導體景氣恢復等下半年韓國經濟能夠復蘇。但有觀察人士認為，由於擔心中國通貨緊縮、主要國家持續上調利率等，年內很難恢復經濟。

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