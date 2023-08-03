惠譽時隔12年再次下調美國信用等級……韓國等亞洲股市動蕩不安. August. 03, 2023 07:43. by 紐約=常駐記者 金賢洙、李東勛記者 kimhs@donga.com、dhlee@donga.com. 國際信用評級機構惠譽國際當地時間1日把世界最大經濟濟美國的信用等級從原來的最高等級AAA下調到了AA+。降級的理由，是美國負債超過4億億韓元，而且壹再出現政治風險。這是世界三大信用評級機構時隔12年再次下調美國信用等級。受此影響，包括韓國在內的亞洲股市股價2日同時下跌。 惠譽國際在1日發表的聲明中表示：“預計美國今後3年財政狀況會惡化，而且負債也在增加，治理能力也在惡化。”圍繞超過31萬億美元（約4.0130億億韓元）的國家債務和負債限度上調問題，美國執政黨和反對黨之間每年反復的懸崖邊對峙，將美國的“還債能力”評價降低了壹個等級。自1994年起，惠譽國際29年來壹直維持美國信用等級為AAA。 至此，世界三大信用評級機構中，維持美國最高等級的公司只剩下穆迪。目前，穆迪對美國賦予了最高等級AAA。此前，標準普爾在2011年美國國會持續推遲負債限額磋商、聯邦政府面臨違約危機後，把美國信用等級從最高等級的AAA下調到了AA+。當時壹周內美國股市暴跌15%，韓國綜合股價（KOSPI）指數也下跌17%。 美國政府立即進行了反駁。美國財政部長耶倫貶稱惠譽的報告“是基於隨意的、過時的數據”。美國白宮發言人庫林·詹皮耶爾則抨擊稱：“這否定了經濟正在恢復的現實。” 據韓國交易所2日消息，KOSPI指數比前壹天下跌50.60點（1.90%），以2616.47收盤。亞洲主要股市也大部分呈現弱勢。日本日經平均股價下跌2.30%，以32707.69收盤，中國上海綜合指數下跌0.89%，以3261.69收盤。在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天上漲了14.7韓元，以1298.5韓元收盤。這是因為全球投資者對安全資產的偏好增大。

한국어