59%的遁世青年“鼓起勇氣再次受挫”……要再次伸出援手. July. 31, 2023 08:08. . 據調查，在沒有與他人交流、過著斷絕生活的遁世型單身青年的劇增成為社會問題的情況下，暫時擺脫孤立和遁世後受挫而再次躲藏的情況不在少數。《東亞日報》與財團法人青年財團共同對403名有過孤立、遁世經歷的青年進行了調查，結果顯示，其中59%的237人回答稱，“曾中斷遁世來到社會，然後再次回到遁世狀態”。其中大部分人認為就業難和失業是重新孤立的第壹大原因。 鼓起勇氣走出世界的大部分遁世青年再次陷入灰心喪氣的惡性循環，這充分說明了韓國社會對他們的關心和關懷，乃至政府政策幫助的不足。再次遁世的青年們表示：“不顧情緒和身體上的缺點，艱難地重新踏上了世界，但是再次遇到的人們冷漠的視線和誰都不站在我壹邊的現實中受到了更大的傷害，最終只能回到自己狹小的空間。” 據說，壹次回歸社會失敗的再孤立青年們陷入更長、更深的隱遁的概率更高。專家指出，因此政府和地方自治團體不應該止步於尋找遁世、孤立青年，而應該制定制度上的支援政策，以便盡早穩定地定居。因為從基本的社會生活到持續的工作經驗，如果不階段性地幫助適應，他們只能在沒有找到自己離開世界的理由的情況下進入更深的沼澤。 據推測，因為新冠疫情最近兩三年間急劇增加的遁世、孤立青年在全國約有61萬人。也就是說，相當於壹個中等城市的人口被關在房間裏，與外界隔絕。像這樣從青年時期開始的孤立和遁世有可能持續到中年、中年、老年，因此今後勢必對我國社會產生很大的嚴重性。這就是政府應該盡快介入這些青年問題的原因。 處於死角地帶的青年遁世、孤立已經不是個人問題，而是社會和共同體的問題。部分地方自治團體已經啟動了針對性咨詢和診療探索項目，最近保健福利部也以孤立、遁世青年為對象，首次以全國為單位展開了實態調查。不僅僅是政府和地方自治團體的工作。迫切需要與民間企業、團體合作等系統性的支援體系，進而向受傷的年輕人敞開心扉，伸出援助之手的社會支持。

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