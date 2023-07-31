美國：“下月18日舉行韓美日首腦會談……三國關系的新篇章”. July. 31, 2023 08:09. by 申鎮宇記者、全宙英記者、紐約=常駐記者 金賢洙 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com，hskim@donga.com. 尹錫悅總統、美國總統拜登和日本首相岸田文雄將於下月18日在位於華盛頓特區附近的總統專用別墅戴維營舉行首腦會談。三國正在協調以文件形式發表聲明的方案。據稱，會議將達成韓美日加強合作應對朝鮮核武器和導彈威脅等內容的結果。拜登曾提及此次峰會的召開，強調稱“兩國（韓國和日本）最近在二戰之後恢復了關系。（兩國關系）發生了根本性變化。” 白宮發言人庫林·詹皮耶當地時間28日發表聲明說：“首腦們將再次確認美日、韓美之間鐵桶般的同盟和友誼的強有力紐帶，祝賀三國關系的新篇章。”韓國總統室發言人李度雲29日在書面新聞發布會上強調：“此次峰會是共享核心價值的三國間合作發展到新水平的重要轉機。” 韓美日首腦將從下月18日上午開始在戴維營以不受形式和主題限制、自由交談的“靜休”方式繼續開會。據悉，首腦們將共進午餐，但不會持續到晚餐。韓國政府核心相關人士表示：“如果形成共識，當然也會通過文件得出結果。對於采用（共同聲明、媒體發表等）哪種形式，從現在開始要進行協調。” 朝鮮和俄羅斯似乎更加密切。英國《金融時報》當地時間29日報道說，特別是捕捉到了烏克蘭軍隊以俄羅斯軍隊為對象使用朝鮮產武器的場面。烏克蘭軍隊炮兵部隊拿到了俄羅斯軍隊的武器，而這壹武器就是朝鮮制造的火箭。如果屬實是朝鮮制造，從去年開始的朝鮮與俄羅斯之間的武器交易疑惑就露出了真相。對此，韓國政府壹名高層負責人表示：“朝鮮支援多管火箭等武器的可能性非常大。”

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