大規模壓縮改組統壹部……本來的任務不能改變. July. 29, 2023 08:06. . 尹錫悅總統昨天任命了新任統壹部部長金暎浩。這是現政府執政以來，在沒有通過國會人事聽證報告的情況下第15次任命部長級官員。在野黨以金暎浩的敵對性對朝觀和提交資料不誠實為由，拒絕采納聽證報告。統壹部當天公布了改組方向，內容為整合負責南北對話、交流和合作的4個組織，新設被朝綁架者、被朝扣留者、國軍俘虜的專門組織。根據此次改革，統壹部將縮減定員15%，即80多人左右。 在對朝強硬論者金暎浩就任之際提出的統壹部改組方案，是尹錫悅總統本月初把統壹部部長、副部長和總統統壹秘書全部更換為外部人士，並表示“不能發揮對朝支援部那樣的作用”並要求進行大規模變化而采取的措施。統壹部接到了6名壹級相當高層職員的辭呈，還預告了大規模結構調整。特別是交流合作局和南北會談本部、南北合作地區發展企劃團、南北出入事務所等4個對話與合作組織實際上將縮小到解散的水平。取而代之的是新設了直屬部長的被綁架者專門組織，預計以人權為紐帶的對朝鮮施壓作用將會增大。 在朝鮮拒絕對話、經常進行挑釁和威脅的情況下，縮減統壹部可能是不可避免的措施。統壹部方面也要求，根據南北情況靈活地組織運營。但是，從隨著政權交替和韓朝關系浮沈而經歷嚴重曲折的統壹部之前的軌跡來看，這是很久以前就已經預料到的命運。這就是為什麽想起了統壹部在李明博政府時期甚至提出廢除，後被大規模縮減定員的受難期，乃至每當政府更替時國家情報院進行大規模人事大換血的原因。 隨著時代和環境的變化，統壹部內部組織的編制、功能和比重可能會發生變化。但是仔細觀察朝鮮內部，穩定地管理韓朝關系、準備統壹未來的本職任務不會改變。《政府組織法》也把統壹部業務規定為“制定統壹及南北對話、交流、合作相關政策和統壹教育以及其他有關統壹的事務”。為應對朝鮮的胡作非為式挑釁，統壹部在政府壹致譴責的情況下，不能被放棄不斷尋求對話和交流、推進“通過接近實現變化”的核心責任。

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