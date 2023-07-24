“8月份半導體和顯示器景氣或將得到改善”. July. 24, 2023 07:44. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 專家預測，半導體等信息通信技術（ICT）產業景氣將於下月得到改善。產業研究院23日表示，10日至14日以220個行業的161名專家為對象，對專家調查指數（PSI）進行了調查，結果顯示，8月份制造業預測PSI為111，比上個月（104）高。PSI在0~200範圍內，以100為基準，越接近200意味著景氣改善意見越多。相反，如果接近0，就意味著很多人預測景氣會惡化。 在8月份的預測PSI中，ICT部門為132，比上個月（111）提高了21點。這是2021年7月以來的最高值，與前壹個月相比，上升幅度也比7月（14點）有所擴大。據分析，包括半導體在內的ICT景氣復蘇勢頭正得鞏固。 按行業分類，半導體和顯示器產業的景氣改善尤為突出。半導體8月份的預測PSI為140，比上個月提高了21個百分點。顯示屏的8月展望PSI也上升到136，上升了22點。手機（130）和家電（114）產業也分別比前壹個月增加了17點和21點。 8月制造業預測PSI連續4個月超過了標準值。在8月份的預測中，除了生產（99）以外，內需（104）、出口（114）、投資（103）都超過了標準值。但是，制造業的7月份現狀PSI為99，低於前壹個月（102），低於標準值（100）。內需（95）和生產（96）未能超過標準值，投資（95）也在時隔7個月後轉為下滑。從行業來看，半導體（125）、顯示器（109）等行業超標，而機械（85）、鋼鐵（92）、纖維（78）、生物•健康（89）等行業則低於標準值。

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