金河成VS克肖的對決近在眼前……明年3月首爾將湧現“ML明星”. July. 14, 2023 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 韓國國內棒球迷可以近距離看到金河成（聖地亞哥教士隊）擊打克萊頓•克肖（洛杉磯道奇隊）投出的球。因為明年將在首爾舉行歷史上首次美國職業棒球大聯盟（MLB）常規賽正式比賽。 MLB事務局和球員工會13日表示，洛杉磯道奇隊和聖地亞哥隊將於明年3月20日、21日在首爾舉行2024賽季揭幕戰。雖然比賽場地尚未確定，但韓國唯壹的圓頂球場—首爾高尺天空巨蛋體育場是最有力的候選場地。 被命名為“首爾系列賽”的兩隊兩連戰是MLB歷史上第9次海外揭幕戰。MLB為了“棒球的世界化”，壹直在推進在北美以外的世界各地進行常規賽的“世界巡回賽”。這是繼鈴木壹郎（50歲）退役舞臺2019年日本東京系列賽（奧克蘭-西雅圖）之後，MLB正式揭幕戰時隔5年再次在北美以外的地區舉行。 在首爾系列賽上交鋒的國家聯盟（NL）西部賽區所屬的兩支球隊被稱為“明星軍團”也毫不遜色。在聖地亞哥隊，包括成長為球隊主力的內野手金河成在內，曼尼•馬查多、胡安•索托、費爾南多•塔蒂斯等強擊球手比比皆是。聖地亞哥俱樂部首席執行官埃裏克•古特納表示：“韓國是壹個擁有豐富傳統和熱情的球迷以及有才華的球員的偉大棒球國家”，“通過具有歷史意義的2024首爾系列賽，成為地球村棒球宣傳大使，我感到非常自豪。” 金河成通過球隊的社交媒體表示，“（2021年）剛加入聖地亞哥隊時，根本沒想到在韓國有機會與聖地亞哥隊壹起代表MLB”，“穿上聖地亞哥隊的球衣在韓國打比賽，真是令人高興和幸福，無法用語言來表達。能夠邀請隊友和教練組來到韓國，壹起體驗好機會，對我來說會成為非常特別和美好的回憶。” 韓國職業棒球大聯盟開拓者朴贊浩（退役）曾效力的道奇隊是國內球迷最熟悉的MLB球隊之壹。從朴贊浩開始，崔熙燮（KIA擊球教練）、徐在應（KIA投手教練）、柳賢振（多倫多藍鳥）等選手先後穿上過道奇隊的藍色隊服。 道奇隊最近每年都取得好成績，擁有優秀的選手。僅在今年，復活的左手尖子投手克肖、穆基•貝茨、弗雷德•弗裏曼、JD•馬丁內斯等入選了球迷投票的全明星隊。道奇隊今年也以51勝38負（勝率0.573）的成績排在西部賽區的頭名位置。 明年的MLB世界巡回賽以首爾系列賽為開端，4月28、29日墨西哥系列賽（休斯敦太空人-科羅拉多）、6月9、10日倫敦系列賽（紐約大都會-費城費城人）。而季前賽期間的3月10日和11日，將在多米尼加共和國聖多明各舉行波士頓紅襪隊和坦帕灣魔鬼魚隊之間的多米尼加共和國系列賽。

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