“烏克蘭少女合唱團邀請大家了解轟炸中練習的慘狀”. July. 13, 2023 07:49. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 用音樂向世界傳達和平、和諧、希望信息的2023江陵世界合唱大會將於13日落下帷幕。來自34個國家的320多個組合、8000多人參加此次比賽，通過音樂展開超越國家、人種、性別，融為壹體的場所的該盛會，被稱為“合唱奧運會”。在本次大會中，尤其引人註目的是正身處戰爭泥潭的烏克蘭“博赫尼克少女合唱團”。烏克蘭支援共同對策委員會事務總長金泰陽（南楊州真光教會牧師•照片•音）在邀請該合唱團40名團員時起到了助促成者作用，他在10日接受本報的電話采訪時表示：“為了宣傳戰爭的慘狀與和平的重要性，我們推進了邀請。”烏克蘭支援共同對策委員會（委員長 前駐烏克蘭大使李良九）於戰爭爆發後的去年3月成立，並在國內外為烏克蘭開展各種生活必需品支援及戰後重建準備運動。 ―您是怎麽邀請烏克蘭合唱團的呢？ “剛開始想由國內的烏克蘭人和幫助烏克蘭的韓國及日本人組成聯合合唱團。因為我們認為，這將有助於宣傳戰爭的慘狀，幫助烏克蘭。但是駐韓烏克蘭共同體的壹位名叫尼古拉的朋友提議說，在基輔有很好的合唱團，邀請她們怎麽樣？那就是博赫尼克少女合唱團。該合唱團成立於20世紀70年代，是以全世界，特別是歐洲為中心活動的團體。” ―邀請似乎並不容易，是嗎？ “正好江陵世界合唱大賽組織委員會也想邀請烏克蘭合唱團，但因為正在戰爭，所以沒能找到。在得到組委會同意後，從1月份開始進行了接觸，但到4月份為止必須做出決定才能參加，因此時間非常緊迫。雖然邀請函、機票發送、經費匯款等韓國方面要做的事情很多，但由於處於戰爭狀態，合唱團成員們得到家人的許可也需要時間。從基輔到波蘭華沙坐了16個小時的巴士，於本月1日才來到韓國，直到聽到入境波蘭的消息為止，我擔心會發生什麽事情，內心處於焦急狀況。” ―聽說團員們在轟炸中進行了練習，是嗎？ “聽說在練習過程中，如果發出空襲警報，就會躲避到建築物地下避難所，壹旦解除就反復聚集。為了躲避轟炸曾躲在避難所3個多小時。俄羅斯軍隊的轟炸不分晝夜，隨時都有，空襲警報不時響起，而且家人參戰的團員們因為擔心家人，大部分連覺都睡不好。部分團員因為大會開幕式的鞭炮聲，甚至會聯想起轟炸，日常生活已接近崩潰。” ―聽說博赫尼克少女合唱團3日在今年4月發生的江陵山火受災地區為災民們舉行了演出。 “在因大型山火而難以辨認的建築物和殘骸前唱歌，這也是烏克蘭各地都能看到的景象。合唱團為大會準備的60多首歌曲的主題都是‘和平與希望’。她們想傳達即使很累也不要失去希望的信息。”

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