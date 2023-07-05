放寬“逆全租”保證金貸款，綜合房地產稅維持3年前的水平. July. 05, 2023 07:48. by 金道炯 dodo@donga.com. 為了解決因全租房價格下降而無法返還現有租戶全租保證金的“逆全租難”，政府將放寬對房東的貸款限制。今年綜合房地產稅公平市場價格比率與去年相同，預計維持2020年水平的綜合房地產稅負擔。 4日，副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬發表了《2023年下半年經濟政策方向》，並表示：“對於因全租房價格下降而以返還全租保證金差額為目的的貸款，將在1年內暫時放寬貸款限制。” 據此，政府計劃從本月末開始以返還全租保證金為前提，將把現有的總負債本息償還比率（DSR）40%的規定暫時放寬到總負債償還比率（DTI）60%，放寬時間壹年。 政府分析說，如果沒有其他貸款，年收入為5000萬韓元的貸款者以4.0%的利息貸款30年期時，貸款限額將比原來增加1.75億韓元。 政府還決定將綜合房地產稅課稅標準的公平市場價格比率維持在與去年相同的60%的水準。 今年政府的經濟增長率預測值從1.6%下調至1.4%，下調了0.2個百分點。雖然預計下半年（7~12月）經濟會有所回升，但由於上半年出口和投資業績不佳，今年1%初期和中期的低增長是不可避免的。但是根據當天統計廳的發表，上個月消費者物價上漲率為2.7%，時隔21個月下降到2%左右，高物價負擔大幅緩解。 尹錫悅總統當天在青瓦臺迎賓館主持的下半年經濟政策方向會議上強調：“應該把韓國經濟的基礎和就業源泉的擴大出口作為經濟政策的首要課題，並傾註所有力量”，“應該通過研究零基預算，徹底消除特定產業的壟斷結構、分吞政府補助金等利權卡特爾（壟斷集團）的非法利益。”

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