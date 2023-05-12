韓國政府：“新冠危機現在結束”……下月1日前解除對確診患者的隔離. May. 12, 2023 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國最晚將在6月1日之前解除新冠病毒感染確診者的義務性隔離。尹錫悅總統11日表示：“把新冠危機的警報從‘嚴重’下調為‘警戒’”，事實上宣布了新冠疾病為“地方病”（傳染病成為某地的疾病）。 尹錫悅當天召開中央災難安全對策本部會議，表示“把確診者7天的隔離義務轉換為‘勸告5天隔離’”。這是把新冠感染像流感等地方病壹樣在日常生活中進行管理的“宣布為地方病”。他表示：“時隔3年零4個月，國民們重新找回日常生活，感到非常高興。感謝經過漫長的大流行，直到回到日常生活為止獻身的醫療人員。”當天的會議邀請了醫生、護士、助理護士等12名醫療人員。據悉，尹錫悅兩次向他們致以感謝的掌聲，會議結束後親自為他們送行至玄關。 疾病管理廳考慮到修改告示所需的時間等，將危機警報下調時間定在6月1日。但疾病廳同時表示，放寬防疫的措施將盡快從本月下旬開始實施。疾病管理廳廳長池英美（音）表示：“可以看作是地方病的開始。” 由此，確診者統計將以周為單位而不是以日單位發表，入境後的基因擴增（PCR）檢查將消失。除了有住院室的醫院和老人療養設施等以外，所有地方都將取消戴口罩的義務。認定為落實“生病就休息”的文化而自行在家隔離的確診學生為出席，並鼓勵工作單位使用病假或在家辦公。隨著大流行期間全面允許的非面對面診療轉換為示範事業，初診患者的非面對面診療將受到限制。 疾病廳還同時發表了《應對新型傳染病大流行的中長期計劃》。這是考慮到新型傳染病的發生周期縮短，損失規模也增大。今後如果再次發生大流行，將以在100天內確保疫苗和治療劑為目標，推進信使核糖核酸（mRNA）疫苗技術的國產化。決定確保用於應對每天100萬名確診者規模大流行的病床，並通過國際合作構建預警體系。

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