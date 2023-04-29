尹錫悅用英語演講，離場時被要求握手、簽名、合影長達10分鐘. April. 29, 2023 07:58. by 張寬錫 jks@donga.com. “雖然BTS比我先去了白宮，但幸運的是我先來了美國國會。” 當地時間27日，在美國華盛頓國會大廈二樓眾議院全體會議場，戴著淡紫色領帶、插著淡紫色西服方巾的尹錫悅總統在參眾兩院聯合會議上發表演講時，用英語做出了上述發言，場內頓時爆發出笑聲。 韓國總統時隔12年再次在美國參眾兩院聯席會議上發表演講，尹錫悅清清楚楚的英語演講也成了話題。尹錫悅的熟人說：“人的發音會在壹夜之間改變嗎?尹總統基本上對英美文化持肯定態度，好奇心很強，自然而然地對英語表達也很感興趣。”尹錫悅從學生時代開始就喜歡流行歌曲，還背誦了美國創作歌手唐·麥克萊恩的《美國派》。他平時還建議：“如果想做重要的事情，不要懶得學語言。” 據悉，尹錫悅在參眾兩院聯合演講之前，還花費了相當長的時間準備演講。首先構想了演講的方向和輪廓，然後確定了用英語表達時“盡量寫得簡單”的原則。尹錫悅當天的聯合演講日程中，像影子壹樣隨行的“90後”行政官金元集（音）私下幫了忙。尹錫悅還仔細觀察了奧巴馬和裏根等歷任美國前總統的演講。其中最喜歡肯尼迪的演講。肯尼迪的壹句就職演說被寫進尹錫悅的演講稿，也是出於這壹原因。 尹錫悅在演說中親自點名已故預備役大校威廉·韋伯的孫女戴恩·韋伯，並請她站起身來。他還說：“我也非常喜歡電影《壯誌淩雲》《賭俠馬華力》和《碟中諜》。”包括26次起立鼓掌在內，超過57次的掌聲和歡呼聲接連不斷。圍繞結束演講退場的尹錫悅，美國議員們握手、要求簽名、合影留念也持續了近10分鐘。 作為當然職參議院議長，在現場觀看尹錫悅演講的美國副總統哈裏斯在接下來的國賓午宴上強調：“尹總統的領導力使我們兩國的發展成為可能。在獨裁政治和侵略蔓延的這個時代，尹總統的領導力非常重要。”眾議院議長麥卡錫也評價說：“今天的演講是進壹步加強韓美同盟的歷史性壹步。”

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