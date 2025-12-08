“國産電動汽車的立足之地正日益縮減。”這是壹段熱議視頻下的留言。視頻中，搭載完全自動駕駛（Full Self Driving）功能的特斯拉電動汽車，正閑熟地自行通過釜山市區壹處複雜的交叉路口。該環島交彙處彙集了八車道、六車道和四車道道路，素有“司機的墳墓”之稱。據韓國起亞汽車數據研究所7日發布的數據顯示，今年1月至10月，特斯拉在國內電動汽車市場的占有率已達28.1%，首次超越現代汽車（21.7%），升至第二位。位居首位的起亞汽車（28.6%）也正面臨緊迫追趕。而特斯拉已于上月底宣布在韓國引入完全自動駕駛功能，業界爲此震動。這引發了市場擔憂：電動汽車市場的頭把交椅可能將讓予外國品牌。中國企業也正相繼進軍韓國市場。中國吉利汽車的高端電動汽車品牌極氪（ZEEKR）近日宣布進入韓國，並于近期與韓國經銷商簽訂合約，目標是在明年第壹季度（1月至3月）啓動銷售。中國比亞迪（BYD）在推出小型運動型多用途車（SUV）後，近期亦在韓國擴充銷售車型，新增了中型轎車等。面對以特斯拉爲首的外國産電動汽車如此積極“進軍韓國”，現代汽車集團等國內汽車行業正苦思內需市場防禦之策。尤其是韓國已被全球電動汽車企業列爲明年主要攻略目標。與其他國家如美國、中國不同，韓國明年電動汽車補貼預算較今年增加了1830億韓元。現代汽車集團正通過高性能、高端化戰略尋求出路。據業界消息，起亞汽車計劃于明年推出EV3、EV4、EV5的GT版本。GT是爲長途駕駛設計的豪華高性能運動車型。除已公布上市計劃的高性能車型——捷尼賽思GV60 Magma外，捷尼賽思明年預計還將推出作爲現代汽車集團代表性高端車型開發的GV90。壹位業內人士分析指出：“現代汽車集團正針對特斯拉的自動駕駛技術實力及中國企業的性價比戰略，推出新的市場定位。”崔元英記者 o0@donga.com