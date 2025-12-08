北京舉辦“K-POP Day”活動……中國“粉絲”熱情參與

“希望孩子們能像十年前那樣，在中國親眼觀看K-POP演出的日子早日到來……”6日，在北京駐華韓國文化院舉行的“K-POP Day”活動中，牽著10歲女兒前來的王曉冰（音譯）是第壹代“K-POP粉絲”。王女士在2016年因薩德（THAAD）部署事件而開始的“限韓令（韓流限制措施）”實施前就迷上了韓國音樂，目前仍在娛樂行業工作。她表示：“爲了夢想成爲偶像歌手的女兒，每年都會帶她去韓國學習K-POP文化。”這是自上月1日韓中首腦會談後，首次在公共機構層面舉辦的此類K-POP活動，吸引了約200名像王曉冰這樣的中國K-POP粉絲參與。此前通過社交媒體（SNS）進行的參與者招募反響熱烈，吸引了約600人報名。活動主辦方韓國觀光公社准備了多項活動，包括介紹韓國K-POP演出場所及大型經紀公司位置的“K-POP聖地巡禮”旅遊指南說明會、K-美妝體驗展台以及K-POP問答秀等。參與者們踴躍搶答與K-POP相關的各類問題，展現出十足的“粉絲力”。當天活動還包括爲將在韓國出道的偶像團體選拔成員的全球試鏡。11D代表黃賢熙表示：“最近幾年，韓國國內經紀公司普遍不傾向于選用中國籍成員，但韓中首腦會談後，隨著對關系改善的期待升高，娛樂行業也在迅速行動。”黃代表也向活動參與者傳授了准備偶像試鏡的態度和訣竅。目前，韓國偶像歌手在中國大陸尚無法進行演出。但圍繞社交媒體已形成了堅實的粉絲群。不過，隨著近期關系改善氛圍持續，期待韓國歌手不久後能在中國大陸舉行演出的聲音也在增大。自稱是防彈少年團（BTS）多年粉絲的茜茜（藝名，24歲）表示：“曾試圖去韓國、澳門和東南亞觀看防彈少年團演唱會，但每次都未能如願。如果他們來中國演出，即使買黃牛票也壹定要去看。”金喆仲 tnf@donga.com