魏聖洛：“明年將正式推進韓朝對話”

韓國國家安保室長魏聖洛7日宣佈：“從明年開始，將推進與朝鮮恢復對話，正式啓動韓半島和平共存進程。”不過，魏聖洛暗示，美朝對話有可能先於韓朝，朝鮮的響應則是關鍵。但他同時明確表示，爲了韓半島和平進程，“沒有直接把壓縮韓美聯合軍演作爲籌碼考慮在內”。魏聖洛當天在總統室召開的三室長成果報告座談會上表示：“2026年應該超越恢復，成爲飛躍的元年。因爲沒有朝鮮的響應，僅從韓半島和平進程來看，看起來沒有太大進展，但是以穩定韓美關係、恢復韓中關係等成就爲基礎，正在考慮向韓半島投射我們創造的能量。”對於南北（朝韓）對話的時間，魏聖洛沒失直接回答，但是預測說：“據推測，美朝領先於南北。”他還表示：“無論哪一方，只要先實現，就會由此實現良性循環。”分析認爲，他的意思是，在朝鮮能否作出迴應尚不確定的情況下，將優先考慮與美國的合作，但今後將應對變數。魏聖洛解釋說：“在過去6個月裏，打開了韓美同盟復興的大門。韓美兩國的立場協調出乎意料地順利，解決了安保問題等。”以此爲基礎，他強調，“作爲和平製造者，將與美國緊密溝通，積極採取韓朝信賴措施”。但是，對於是否壓縮韓美聯合軍演的提問，他慎重地回答說：“有很多可以考慮的籌碼，並不一定直接把聯合軍演作爲籌碼考慮在內。正在考慮多種方案。”也就是說，爲了韓半島和平進程，不會把韓美核心安保合作手段——聯合軍演作爲戰略籌碼。據悉，美國外交當局最近對統一部長鄭東泳等人的“調整聯合軍演”籌碼錶示擔憂，此舉也意味着要切斷不和諧音。根據10月在慶尚北道慶州舉行的韓美首腦會談的協議結果，從本月開始推進與美國的工作磋商。國家安保室第一次長金鉉宗表示：“由國家安保室主管，組成了3個特別工作組。第一是鈾濃縮相關協議專班，第二是核動力潛艇相關專班，第三是包括增加國防預算在內的國防預算領域協議專班，明年上半年有望取得看得見的成果。”魏聖洛就最近前統一部長官丁世鉉等部分“自主派”元老們對國家安全保障會議的結構提出質疑一事反駁稱：“現在的運營體系沿襲了金大中政府以來運營的制度和慣例，同時以‘次長’的頭銜參與國家安全保障問題是從朴槿惠政府時期開始的。”申나리 journari@donga.com