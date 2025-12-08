利用Coupang信息泄露事件的釣魚騙術猖獗……警方提醒“切勿點擊不明鏈接”

“爲配送信用卡，請問您是否在家？”這是近日壹位市民接到的電話。當該市民表示“未曾申請過信用卡”時，對方聲稱“近期因Coupang事件導致個人信息泄露，您的身份信息可能被冒用于申領信用卡”，並建議其聯系“客服中心”。然而，經確認，該號碼系僞造，冒充客服的人員以安全檢查爲由，誘導受害者在手機上安裝“遠程操控應用程序”。此爲典型的語音釣魚詐騙（電話詐騙）。據警察廳7日消息，近期，電信金融詐騙聯合應對小組舉報受理中心接連收到多宗舉報，舉報內容均系巧妙將Coupang個人信息泄露事件嵌入犯罪劇本的釣魚騙術。除信用卡申領外，亦發現以“Coupang事件影響可能導致所訂購商品配送延遲或遺漏”爲由，誘導用戶點擊特定鏈接的短信釣魚手段。警方相關人士分析認爲：“這是壹種將實際發生的大規模個人信息泄露事故‘嵌入’犯罪中，利用市民不安心理的智能化手法。”警方判斷，此類行爲是濫用因Coupang信息泄露事件而加劇的民衆憂慮的“新型變種釣魚”手段，已提升應對級別。截至目前，雖未確認因此類手法造成實際金錢損失，但鑒于手法日趨精巧，警方判斷隨時可能出現受害者。警方已大幅加強相關監控，正密切留意變種手法的出現。警方提出的核心預防守則有三點：△絕不點擊來源不明的短信或網絡鏈接，並立即刪除；△牢記政府及金融機構不會通過電話或短信要求安裝應用程序；△若懷疑遭遇冒充詐騙，應立即挂斷電話並向112舉報。警方特別提醒：“即便出于好奇點擊來源不明的網絡鏈接，瞬間也可能感染惡意代碼。”聯合應對小組相關人士強調：“市民的積極舉報是早期發現並阻斷最新犯罪手法的關鍵”，“若有人提及Coupang事件並要求提供個人信息，或收到可疑短信，請立即舉報以防衍生損失擴大。”另壹方面，根據警察廳國家偵查本部的分析結果顯示，在Coupang信息泄露事件被曝光的6月24日前後，整體短信釣魚及語音釣魚案件數量未出現異常激增。在6月後發生的11.6萬余起入室盜竊等壹般犯罪中，也未發現與Coupang事件直接相關的案例。但警方表示，將持續進行檢查，以阻斷泄露信息被實際用于犯罪的“二次損害”。田南赫記者 forward@donga.com