美中安保文件不提朝鮮無核化……不能全指望特朗普



在美國和中國相繼公開的安全文件中，朝鮮的無核化問題均被排除在外。美國在4日公佈的國家安全戰略報告中表示，將把防禦美國本土和臺灣、遏制中國等放在首位。但是，別說是直接關係到韓國安保的“韓半島無核化”，就連朝鮮這個詞也一次沒出現。中國11月27日時隔20年發表裁軍、不擴散相關白皮書，過去一直強調的韓半島無核化表述也消失不見了。



美國最高對外戰略方針——國家安戰略報告就像美國總統在4年任期內執行的外交安保政策的指南。但是，不僅在前任總統拜登時期，在特朗普總統第一屆任期內也毫無例外地登場過的無核化條款，這一次已被刪除。本來特朗普就反覆使用似乎承認朝鮮擁有核武器的“核國家”一詞。這不得不說是韓美30多年來共享的朝鮮無核化目標有可能動搖的跡象。



更進一步說，韓半島無核化從中國的正式文件中消失，讓人懷疑曾與美國一起成爲解決朝鮮核問題的核心軸的中國，實際上是要重新容忍朝鮮核問題。中國在公佈9月中朝首腦會談結果時，不僅沒有提到之前4次首腦會談時無一例外地提到了韓半島無核化，而且從去年3月開始，在對外正式發表中絕口不提。



在此期間，突出表現的是特朗普急切想和朝鮮國務委員長金正恩突然會面。10月慶州亞太經合組織（APEC）峯會“求愛會”告吹後，特朗普已經預告將於明年4月訪華，是棲屆時再次推進美朝會晤。但是，無論發生什麼事情，都必須阻止特朗普爲了促成與拒絕討論無核化的金正恩的會談而接受承認有核國家的要求。



如果不與美國進行協商，只等待朝美會談，無異於將韓國的安保推向不確定性的危機。韓國國家安保室長魏聖洛7日表示：“明年將推進與朝鮮重啓對話，全面推進韓半島共存進程。”但關鍵是與美國的溝通。如果把本土安全放在首位的美國一不小心傾向於讓朝鮮廢棄瞄準本國領土的遠程導彈等裁軍談判，而中國對此默認，頭上頂着朝鮮核武器的韓國將成爲最大的受害者。正因如此，即使再怎麼以陪跑者自居，韓國也不能成爲朝核談判的旁觀者。

