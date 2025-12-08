總統室：“已和執政黨就推進內亂法庭達成共識”

總統室7日就設立內亂法庭的法案表示：“總統室和執政黨已經形成共識，將在把違憲可能性最小化的範圍內推進。”不僅是司法部門和國民力量黨，泛執政圈的祖國革新黨也有人指出“違憲可能性很大”，共同民主黨則致力於推進內亂法庭。總統政務首席祕書禹相虎當天在龍山總統室舉行的“李在明政府6個月成果報告記者座懇談會”上表示：“執政黨和總統室之間原則上就推進內亂審判法庭達成了共識。”他表示：“現在進行中的內容可以理解爲是執政黨克服各種內部分歧，經過協調，制定統一方案的過程。”據悉，總統室在提議設立內亂法庭時，向執政黨傳達了“應收集專家的意見，消除違憲性是非”的意思。共同民主黨明確了將在本月內處理《內亂特別法》的方針，內容包括設立專門負責去年12月3日緊急戒嚴相關內亂、外患事件等的專門法庭，並任命另行負責拘捕令的法官。目前，共同民主黨正在與國會議長室協調9日至14日、21日至24日舉行正式會議的方案。該黨事務總長趙承來在當天召開的記者見面會上表示：“將朝着消除（違憲爭議）擔憂的方向進行研究，根據需要的方式進行完善。將順利引入專門負責內亂的法庭。”總統祕書室長姜勳植當天就任命特別監察官一事表示：“一定會做的。從程序上看，希望國會盡快推薦特別監察官並委派前往。”前總統室數字溝通祕書金南國因爲發送內容爲“我會推薦給賢智姐姐（總統第一附屬室長金賢智）”的人事請委短信而辭職後，國民力量黨要求任命特別監察官。姜勳植表示：“包括我在內，對金南國、金賢智進行了調查和監察。實施結果確認金南國並沒有發送相關（短信）內容。”此外，韓國國家安保室長魏聖洛當天表：“將推進與朝鮮重啓對話，正式啓動韓半島和平共存進程。不一定會直接考慮韓美聯合軍演（調整）這張牌。”朴訓祥記者、金自炫記者 tigermask@donga.com、zion37@donga.com