Upbit交易所遭黑客攻擊，54分鍾內千億枚加密貨幣被竊

國內最大加密貨幣交易所Upbit日前遭遇約400億韓元規模的資産竊取事件。最新調查顯示，在該公司遭受黑客攻擊的短短54分鍾內，有超過1000億枚加密貨幣被盜。此外，Upbit運營商Dunamu在察覺黑客攻擊後，直至當天與Naver Financial的合並活動結束後才向金融當局報告，被批評爲“拖延報告”。根據國會政務委員會委員姜旻國議員室7日從金融監督院獲取的資料，針對Upbit的黑客攻擊發生于上月27日淩晨4時42分至上午5時36分，總計54分鍾。在這不到壹小時的時間裏，流向未知外部錢包的加密貨幣包括Solana（SOL）在內共計24種，數量高達104億647萬余枚（約合445億8059萬韓元）。這意味著平均每秒有約3212萬枚（約合1373萬韓元）加密貨幣被轉出。在此次黑客攻擊中，Solana造成的損失最大，達189億8822萬韓元（占42.7%）。Upbit在察覺黑客攻擊企圖18分鍾後召開了內部緊急會議，但6小時後才向金融當局通報了受損事實。有批評指出，其運營公司Dunamu是在當天與Naver Financial的合並活動結束後才進行了拖延報告。申武慶記者 yes@donga.com