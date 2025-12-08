民粹主義政治逼出來的投資“美市”和預備FIRE族



“可以不見不想見的人，真好。”



這是通過“美市”（美國股市）投資而“財務獨立提前退休”一族（FIRE·Financial Independence Retire Early）經常說的話。



FIRE族是指積攢資產後即使不工作足以生活，在40歲左右退休的生活方式。最近它被多數MZ（千禧年+Z一代）視爲一種“憧憬”和夢想。旅行、興趣愛好等等，可以用自己想做的事情來填滿日常生活。



FIRE的核心是通過成功投資創造足以退休的資產。因爲僅靠勞動所得不足以創造出那種程度的資產。美國股市最近迅速成爲受到關注的投資手段。人們認爲，通過追蹤標準普爾500指數、納斯達克100指數的美國紅利股（ETF-SCHD）的分紅ETF（交易型開放式指數基金），可以讓資產以每年大約10%-20%的幅度穩定增長。此外，這些工具也被視爲退休後維持現金流的有效方式。



這是因爲，相比多年一直難以突破“箱體區間”的韓國股市投資，以及需要相對較大資金、“差價投資（夾帶全租購買房產）”變得困難的房地產投資，美國股市是那些FIRE夢想者們選擇的救命稻草。



最近，韓國銀行總裁李昌鏞和副總理兼企劃財政部長具潤哲把匯率暴漲的原因指向“西學螞蟻（海外股市投資散戶）”，引發輿論反彈，其背後正是有這一類“西學螞蟻”的存在。當然，也有一些“西學螞蟻”投資兩三倍的槓桿產品、“梗股（meme stock）”等投機性品種。不過，也有像FIRE族夢想者一樣，爲未來做規劃並進行系統性投資的“西學螞蟻”。他們對於海外股票資本利得稅可能加強的動向十分敏感，目前對年資本利得超過250萬韓元的部分適用22%的稅率。



問題在於，爲什麼渴望成爲FIRE族的人越來越多。Fire族並非一味玩樂，往往通過發優兔（YouTube）、做博客、寫作、演講等自由職業來獲得外快。也就是說，實際上Fire族們與其說是不工作，不如說是不在企業或機構等組織裏生活。他們不想爲了並不滿意的勞動所得而去磕磕碰碰，也不想迎合他人。



結果，FIRE族夢想者們的增加，可以被解釋爲是韓國社會未能給勞動者提供過組織生活的動機和獎勵的結果。因爲沒有提供優質的工作崗位，也沒有創造出適宜工作的企業文化。貶低中小企業的“X小”一詞一直在使用。在年薪上反映勞動者能力的職務工資制引進沒有進展。



正值生產力高峯的三四十歲人羣退出勞動市場，必然對國家競爭力造成打擊。因此有必要反思，在586一代等中老年層數量較多的情況下，是不是民粹主義政治把MZ們推向了預備FIRE族。



MZ們將以嚴厲的目光關注延長退休年齡的過程。特別是，如果人工智能相關新產業或現有產業的人工智能轉換中產生的創新，因爲老一代人的利害關係而擱淺，那麼“FIRE”族夢想者們將大幅增加。

