韓國第一季度經濟環比增長0.3%……得益於消費，勉強避免負增長. April. 26, 2023 07:45. by 朴民優 minwoo@donga.com. 今年第一季度（1月-3月）韓國經濟環比增長0.3%，打破了負增長環，成功反彈。由於全面解除戴口罩，民間消費復蘇，勉強避免了連續兩個季度負增長，但由於出口不振，今年的增長率前景並不樂觀。韓國銀行2月份預測的年增長率預測值（1.6%）也有可能被下調。 據韓國銀行25日透露，今年第一季度的實際國內生產總值（GDP）比前一季度增加0.3%。去年第四季度（-0.4%）出口驟減的影響，季度增長率自2020年第二季度（-3.0%）以後時隔10個季度轉為負增長，今年第一季度出現反彈。 支撐增長率的是民間消費。民間消費以娛樂文化、飲食、住宿等服務為中心增加了0.5%，與去年第四季度（-0.6%）相比大幅改善。韓國銀行經濟統計局局長申承哲（音）解釋說：「解除室內戴口罩義務後，旅行、演出、觀看等面對面活動增加，對民間消費產生了積極影響。」據分析，民間消費為第一季度增長率拉升了0.3個百分點。 出口和進口分別增長3.8%和3.5%。雖然出口從去年第四季度大驟減4.6%轉為「正增長」，但隨著貿易收支赤字的持續，凈出口（出口-進口）把增長率拉低了0.1個百分點。凈出口的增長貢獻度自國際貨幣基金組織外匯危機後的1998年第二季度至1999年第一季度以來，首次連續四個季度出現負增長。 設備投資以半導體設備等機械類為中心減少了4.0%。設備投資時隔4個季度再次減少，這是自2019年第一季度（-8.3%）以後減少幅度最大的一次。 雖然韓國經濟擺脫了負增長，但恢復趨勢不容樂觀。韓國銀行金融貨幣委員會11日在貨幣政策方向決議中表示：「預計今年的增長率將小幅低於2月份的預測值（1.6%）。」有分析認為，連這一預測也是以上半年經濟低迷、下半年復蘇的「上低下高」趨勢為前提的。 部分人指出，如果半導體等信息技術經濟持續低迷，稍有不慎就會陷入「上低下低」的長期低增長局面。新韓投資證券研究員安在均（音）表示：「第一季度的國內生產總值增長再次確認了連達成1%年增長率都很難的趨勢。只有出口和內需同時改善，第二季度才能實現0.8%和年1.4%的增長率。」

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