用NFT賣出6億畫作的藝術家，借助元宇宙概念. March. 17, 2023 07:41. by 金善美 kimsunmi@donga.com. “我想用COCONE的虛擬化身（Avatar）技術和我的畫作《Eyedoll》來平定全球元宇宙（Metaverse）市場。” 作為國內畫家，2年前首次發行非同質化代幣（NFT）並以6億韓元成交的藝術家瑪麗•金，此次變身為元宇宙制作人。她與元宇宙專門企業“COCONE”攜手，負責利用虛擬形象的元宇宙服務“Centennial”的總策劃。瑪麗•金制作故事、虛擬化身、數碼時尚單品等的該服務將於今年年末公開。 15日接受東亞日報采訪的瑪麗•金表示：“喜歡挑戰新的事情，繼NFT之後，又加入了元宇宙”，“對現實的自己感到不滿意的現代人，會通過數碼分身虛擬形象感受到解放感。” 在澳大利亞皇家墨爾本理工大學專攻創意媒體的瑪麗•金在2年內畫了700多幅畫，上傳到賽我網和博客上，獲得了大眾的人氣。2011年，她負責了YG娛樂女子組合2NE1的專輯封面和MV。雖然在國內美術界沒有學脈和人脈，但她成為了Gana Art的專屬作家，並在學古齋畫廊等地舉行了展示會。前F1會長伯尼•埃克萊斯頓等收藏著她的作品。 COCONE公司成立於2008年，是壹家結合虛擬化身和時尚開展“角色裝扮”事業的公司。到目前為止，全球用戶數為1.3億人，他們購買的數碼單品共有160億個。在大眼睛的少女角色上加上“Eyedoll”的名字，壹直以多種形態復制的瑪麗•金表示：“此次元宇宙項目體現了最近阿爾法壹代（2010年以後出生）感受到的比現實更現實的世界，從這壹點來看，同時感受到了責任感和激動之情。”

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