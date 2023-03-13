塔吊司機在怠工、飲酒後作業時最多將被吊扣1年駕照. March. 13, 2023 07:38. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 塔吊司機們中午飲酒後工作或比平時上塔吊速度慢，故意放慢工作速度等情況最多會受到1年的吊扣駕照處分。 國土交通部12日表示，制定了詳細標準，如果塔吊司機有故意低速運行等非法、不當行為，可以吊銷駕照。這是因為政府發表將停止收取月例費的塔吊司機的執照後，建設現場到處都發生了怠工現象。據國土部透露，以10日為基準，大型建設公司（施工能力評價排名前10位的10家公司）現場中有42%（146家）因塔吊司機的作業延遲等原因出現了工程問題。 國土部將可以下達停止資格處分的不誠實業務類型細分為15種。分為壹般事項（1項）、工作態度（4項）、禁止行為（2項）、拒絕作業（8項）。包括比平時故意推遲工作，導致後續工程出現差池的情況，到現場規定的工作開始時間為止，在沒有正當理由的情況下未能完成工作準備的情況等。 國土部認為，每月進行2次以上特定類型的不誠實業務時，將被判定為違反了誠實義務，將處以吊扣駕照的處分。工作時間結束前飲酒或無特殊原因拒絕建築公司（承包）作業指示的，判定對安全或工程影響較大，發生1次時啟動處罰程序。 國土部長官元喜龍表示：“惡意利用塔吊停止作業的話建設現場就會停工這壹點，故意推遲工作等，對回避遵守施工期間的共同目標的行為發出強烈的警告信息。” 截止到今年7月，警方將在4個月內特別管制與組織暴力相關的犯罪。特別是集中管制部分黑社會組織在建設現場以工會專職費或月例費等名義搶奪錢財的又名“建暴”事例。警方還揭發了3名以建設工會成員的身份威脅說要妨礙工程，從建設公司等處搶走數千萬韓元的黑社會成員，並對其進行了拘留。

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