時隔16年，“仁川出租車司機殺人案”的兩名嫌疑人被抓獲. March. 08, 2023 07:43. by 仁川=孔升培記者、大田=李基鎮記者 ksb@donga.com,doyoce@donga.com. 2007年在仁川殺害出租車司機的2名男子在16年後被抓獲。 仁川警察廳重要未結事件專門調查組7日表示，以搶劫殺人嫌疑拘留了40多歲男性A某和B某。他們涉嫌於2007年7月1日淩晨3時左右，在仁川市南洞區南村洞的壹條公路上用兇器刺中出租車司機C某（死亡當時43歲），勒死其後搶走6萬韓元現金。兩人是在拘留所認識的，作案後將屍體扔在現場，然後偷乘出租車逃跑。之後，兩人放火焚燒出租車，換乘自己的車逃走。 當時警方展開了廣泛的調查，但未能確定嫌疑人。但是，警方對當時在出租車點火時被用作導火索的車輛說明書進行精密鑒定後，發現了小指紋。該指紋是罪犯逃跑時乘坐的車輛的前主人的。警方以該指紋為基礎，鎖定了嫌疑車輛，在對該車輛的所有人進行調查後，將他們抓獲。 A某在接受警方調查時說，“不記得了”，對嫌疑予以否認，但B某坦白說，“為了搶錢，與A某共謀犯下了罪行”。 此外，據悉，22年前大田國民銀行搶劫殺人事件的主犯李承晚（音）寫信向警方舉報說，知道在全羅北道全州發生的白善基（音）警官被殺事件的真兇。據悉，上個月在壹審中被判處無期徒刑的李承晚主張，未結案件“全州白警官被殺事件”是大田銀行搶劫殺人事件的共犯李政學（音）所為。 據悉，李承晚還表示：“我還知道在全州事件現場消失的白警官的手槍隱藏的地方。”警方確實在李承晚指認的地方發現了38口徑的槍支，與消失的白警官的槍支編號壹致。 警方認為李承晚的陳述具有可信性，正在對共犯李政學等與全州白警官事件的關聯性進行進壹步調查。

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