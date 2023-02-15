在MLB，延長賽“點球決勝”也成為官方規則. February. 15, 2023 07:29. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “點球決勝”在美國職業棒球大聯盟（MLB）也成為了官方規則。 據美聯社等媒體14日報道，由6名球隊相關人士、4名選手、1名裁判組成的MLB比賽運營委員會壹致同意將“點球決勝”定為“永久性的”規定。MLB專員羅布•曼弗雷德（音）表示：“球隊俱樂部老板會議的結果顯示，俱樂部對點球決勝制度已十分熟悉，在球員中間的反應也很好。” MLB因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情的擴散，直到7月末才在賽季開幕的2020年首次引進了點球決勝制度，之後到去年為止連續3年采取了“臨時”點球決勝規定。MLB規定變更後，在季後賽比賽時仍不適用點球決勝規定。 進入延長賽後，將跑壘員放在二壘開始進攻的點球決勝逐漸成為“標準規則”。世界棒球壘球聯盟（WBSC）從國際棒球聯合會（IBAF）時期的2008北京奧運會開始使用該制度，下個月舉行的世界棒球經典賽（WBC）也將適用點球決勝規定。 MLB比賽運營委員會當天還決定加強野手登上投球土墩的條件。從新賽季開始，在領先10分以上時，只有在第9局以後才能上場，在輸球時，無論局數如何，只有在領先8分以上時才能讓野手上場。到去年為止，只要相差6分以上，無論局數多少，都可以讓野手上場。

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