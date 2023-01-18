三星電子推出最新的2億像素圖像傳感器，將搭載在Galaxy S23上. January. 18, 2023 07:42. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星電子今年推出了戰略智能手機“Galaxy S23”上搭載的圖像傳感器“ISOCELL HP2”（照片）。其特點是，通過超高像素傳感器技術，可以拍攝更加明亮鮮明的圖片。 三星電子17日表示，推出了搭載2億個0.6微米（1微米等於百萬分之壹米）大小的像素的圖像傳感器“ISOCELL HP2”。圖像傳感器是將進入相機鏡頭的光轉換成數字信號的系統半導體，負責人的視覺功能。 HP2最大的優點是豐富的顏色表達能力。業界首次使用了新技術“雙垂直傳輸門（D-VTG）”，電荷儲存容量比之前的2億像素產品最多增加了33%。如果電荷儲存容量增加，像素可以利用更多的光，顏色可以更鮮明地表現出來。 HP2在業界首次實現了5000萬像素的高明暗對比（HDR）拍攝。與以往不同，無需經過智能手機的大腦移動應用程序處理器（AP），圖像處理速度得到了劃時代的提升。 對全體2億個像素賦予自動對焦功能這壹點也引人註目。原本只適用於部分像素的自動對焦功能通過“超級QPD”技術適用於所有像素。如果利用自動對焦功能，瞬間經過的短場面也不會錯過。 三星電子在2021年業界首次開發了2億像素圖像傳感器。去年還推出了業界最小像素大小的2億像素產品，引領著超高像素市場。三星電子的目標是今後開發出能感知人肉眼看不到的東西的技術。據市場調查機構TSR透露，圖像傳感器市場將以年均22%的速度增長。

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