英、法規定來自中國的入境者必須接受新冠病毒檢測. January. 02, 2023 07:32. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在韓國、美國等世界各國紛紛向中國拉上閂鎖的情況下，英國、法國、加拿大、澳大利亞等國家也決定對來自中國的入境者進行新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）義務檢測。 英國廣播公司（BBC）等英國媒體去年12月30日（當地時間）報道說，英國政府即將公布必須對來自中國的入境者進行新冠病毒檢測的入境限制規定。因此，要想乘坐從中國飛往英國的飛機，必須在48小時內提交收到的新冠病毒核酸檢測陰性證明。為了追蹤新館病毒變異毒株，決定對來自中國的20%乘客實施“入境後檢測”。 同壹天，法國也發布公告稱，以來自中國的飛機乘客為對象，在登機前要出示新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。特別是，決定對抵達首都巴黎戴高樂國際機場的中國乘客進行隨機基因擴增（PCR）檢測，並實施分析堿基序列的工作。法國還勸告本國國民，“盡量推遲去中國的旅行。” 據法新社等媒體報道，歐盟（EU）也決定於4日討論對來自中國的入境者的聯合防疫對策。今年上半年歐盟輪值主席國瑞典政府表示：“正在尋求全體歐盟成員國就引入入境限制措施的共同應對。” 據路透社1日報道，加拿大和澳大利亞也將分別從5日開始義務性地對來自中國的遊客進行新冠病毒 PCR檢測。不僅是中國內地，從中國香港、澳門出發的遊客必須在出發48小時內提交新冠病毒核酸檢測陰性證明。

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