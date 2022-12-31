韓國駐華使領館職員380人中，240人兩周內被確診. December. 31, 2022 07:20. by 朴勛尚記者、金秀賢記者 tigermask@donga.com,newsoo@donga.com. 據悉，韓國駐華大使館10名職員中有6人以上被確診為感染新冠病毒。據推算，中國每天新增確診患者達180萬人，新冠確診患者正在劇增。 國會外交統壹委員會所屬共同民主黨議員李在禎30日從外交部收到的資料顯示，最近兩周內，韓國駐華大使館和總領事館、分館所屬外交官和職員240人被確診感染新冠病毒。考慮到10處在華使領館的職員人數約為380人，相當於超過63%的職員感染了新冠病毒。但外交部解釋說：“其中沒有重癥患者，確診者中有超過210人已經恢復，回到了工作崗位。” 隨著外交官和職員接連確診感染，簽證發放等領事館業務也出現了問題。據外交部透露，韓國駐中國成都和沈陽總領事館19日至23日因新冠疫情暫時中斷了簽證受理業務。 關於中國的新冠疫情擴散，英國保健信息調查企業Airfinity推算，目前中國每天有9000人死於新冠。據路透社當地時間29日報道，據Airfinity推算，中國每天新增確診病例180萬人，僅本月就有約10萬人死亡。Airfinity預測稱，“明年1月13日是中國最大的節日春節長假，迎來第壹個高峰，每天新增確診患者將達到370萬人，預計到明年4月底，中國全境約有170萬人死亡。”據中國媒體報道，中國傳染病權威人士、疾病預防控制中心前首席科學家曾光29日出席某論壇時表示：“感染速度超乎想象，北京人口（約2188萬人）80%以上有可能是確診者。”

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