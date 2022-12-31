強力限制從中國入境……只允許在仁川機場著陸. December. 31, 2022 07:21. by 金素英記者 ksy@donga.com. 從明年1月2日開始，從中國飛往韓國的飛機只能通過仁川機場入境。針對中國遊客的短期簽證也將被中斷。最近中國國內新冠病毒的流行狀況大幅惡化，對流入韓國的憂慮增大，因此實際上實施了限制從中國入境的措施。 中央災難安全對策本部30日發表了包含上述內容的《中國相關新冠疫情應對計劃》。據中央災難安全對策本部透露，目前來自中國的航班共有65個，分別通過仁川、金海、大邱、濟州機場進入韓國。但是從明年1月2日到2月28日，除仁川機場外，其他機場將無法進入。此外，從中國出發的航班也從65架減少到62架，並禁止增加航班。 從明年1月2日到31日，駐中國境內的韓國使領館也將停止發放短期簽證。這是中國決定以想要出境的本國國民為對象發放護照正常化的情況下，推遲中國遊客入境的措施。但是，以外交、公務、必需的企業運營、人道主義事由等目的，可以發放。從中國進入韓國的所有國內外人員在入境前後都必須接受新冠病毒檢查。 韓國政府的此次對華防疫措施與美國、日本等其他國家相比強度更高。這反映了壹旦新型變異病毒流入韓國，逐漸穩定的新冠病毒有可能再次流行的憂慮。此外，2020年初在中國首次流行新冠疫情初期，因應對措施遲延而導致新冠感染者暴增的經驗，也成為了先發制人的防疫措施的背景。 實際上，最近壹個月內，海外流入新冠確診者中，來自中國的入境者比重大幅增加。上個月，1750名境外輸入確診患者中有19人（1.1%）來自中國，但本月1日至28日，境外輸入確診患者1849人中有278人（15%）來自中國。

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