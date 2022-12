LG電子將在下月舉行的“CES 2023”上介紹再利用材料和環保工程. December. 20, 2022 07:32. by 宋忠炫 balgun@donga.com. LG電子19日表示,將於下月5日在美國拉斯維加斯舉行的世界最大的家電、信息技術(IT)展示會“CES 2023”上,運營展示ESG(環境、社會、支配結構)相關經營成果等的“Better Life for All Zone”(照片)。 展館內單獨準備的該空間將通過△為地球 △為人類 △我們的約定等3個主題,介紹LG電子的ESG成果和中長期戰略等。 此外,還將展示適用LG電子Chilseo再生利用中心提取的再利用材料的家電、利用自主開發的泡沫塑料再利用工程技術的環保包裝材料良性循環工序等。 LG電子相關人士表示:“LG電子為了全人類的更好生活,計劃讓全世界的參觀者了解此前挑戰了什麽價值,今後將如何為地球和人做出貢獻。”

