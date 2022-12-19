普京召集各路司令，就烏克蘭戰事方向征求“意見”. December. 19, 2022 07:39. by 趙은아 achim@donga.com. 據外媒報道，俄羅斯總統普京召集指揮烏克蘭戰爭的軍隊司令，就作戰方向征求意見。也有觀察人士認為，最近普京“閉門不出”的傳聞不斷，普京正在作壹旦下臺就逃往南美的準備。 據路透社17日報道，普京前壹天召集10多名軍隊司令聽取了有關烏克蘭戰爭作戰方向的意見。據俄羅斯克裏姆林宮當天公開的視頻顯示，普京來到軍事指揮本部，與國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫等高層將軍舉行了會議。據路透社報道，普京在會談中表示：“希望立即聽到對必要的作戰和中期作戰的提議。” 此次召集軍隊司令是在最近普京總統沒有出席正式活動而引起懷疑的情況下召開的。美國《紐約時報》分析說：“其宗旨是明確表明普京總統對戰爭進展感興趣。”英國日刊《泰晤士報》最近報道稱，普京取消了例行記者會和“與國民的對話”，他正在準備為應對戰爭失敗和下臺而逃往南美的“諾亞方舟”行動。 前普京總統演講稿作家、政治評論家阿巴斯·加利亞莫夫在社交媒體“電報”上引用匿名的克裏姆林宮消息靈通人士的話主張：“普京總統正在準備如果面臨嚴重威脅就逃往阿根廷或委內瑞拉的行動。” 在年末即將到來之際，烏克蘭正在加強對俄羅斯的攻勢。《紐約時報》17日報道說，烏克蘭不顧美國的勸阻，試圖狙擊俄羅斯軍隊最高指揮官。美國政府在得悉俄羅斯總參謀長格拉西莫夫訪問最前線的情報後，因擔心戰爭擴大，沒有將該情報告知烏克蘭。但烏克蘭通過其他途徑認識到這壹點，推進了針對格拉西莫夫的攻擊。《紐約時報》報道稱，美國政府要求“取消攻擊”，但烏克蘭政府回答稱“已開始行動”。《紐約時報》5月曾報道說，烏克蘭軍隊4月試圖針對俄總參謀長格拉西莫夫發動集中攻擊。

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