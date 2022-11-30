韓國歷史上第壹份業務開始命令……遵守原則下“通過對話解決”是首要課題. November. 30, 2022 07:48. . 尹錫悅總統昨天親自主持國務會議，決定對“貨物聯盟”工會所屬拒絕運輸水泥的車輛下達業務開始命令。這是貨物汽車運輸事業法引進業務開始命令條款後，18年來首次下達命令。“貨物聯盟”領導層決定對此進行全力鬥爭，雙方的極端對峙成為現實。 尹錫悅表示“絕對不會與非法行為妥協”，要求“貨物聯盟”工會成員立即回歸工作。從今天開始，為期兩天的命令將傳達給車主，如果無正當理由拒絕，可以處以中止、吊銷駕照或處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下罰款。雖然以占全體貨車0.5%的大量運輸水泥的3000多臺車輛為對象，但如果事態惡化，有可能擴大到油類運輸車輛等。 截止到昨天已經連續6天拒絕運輸，水泥、鋼鐵、汽車、油類等基礎產業部門的物流癱瘓非常嚴重。作為經濟支柱的出口連續兩個月減少，貿易赤字像滾雪球壹樣增加，每天累計損失3000億韓元以上。對於政府來說，依法應對是不可避免的。“貨物聯盟”時隔5個月再次將物流當作人質，要求把保障最低收益常設化，政府內部也出現了不能再為之左右的態度。個人事業者身份的貨車車主，其中收入相對較好的水泥、油類運輸車主主導拒絕運輸，這也是政府采取強硬態度的原因。 但有人指出，在命令開始前壹天，政府和“貨物聯盟”的交涉在短短2個小時後破裂等，並沒有先舉行真誠的對話。在雙方決定今天重新進行交涉的情況下，政府決定下達業務開始命令，因此與退路被斷的“貨物聯盟”強強對峙的可能性增大。這很容易讓人誤會政府事先制定了強硬應對原則，進行對話只是為了積累名分。民主勞總有可能將政府的態度視為問題，惡意利用為鐵路、首爾地鐵等連帶罷工的名義。 “貨物聯盟”預告了領導層削發、申請命令無效假處分等全方位的鬥爭。但在高物價、低增長的痛苦中，國民們不得不忍受“貨物聯盟”的“停止所有產業”的冬季鬥爭。現在應該放棄無理要求，回到談判桌上來。政府也應該在遵守法律和原則的同時，相比處罰，更應該致力於對話和勸導。

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