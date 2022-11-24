為慶祝球隊在世界杯上擊敗阿根廷，沙特王室宣布全國放假壹天. November. 24, 2022 07:47. by 任寶美 bom@donga.com. 沙特阿拉伯隊在2022卡塔爾世界杯小組賽C組首場比賽中戰勝“冠軍熱門”阿根廷隊後，沙特王室也宣布了“臨時公休日”，以此紀念這壹足以載入史冊的勝利。 沙特國王薩勒曼•本•阿蔔杜勒-阿齊茲（87歲）22日晚發表聲明稱：“將把明天（23日）指定為針對民間、公共所有上班族和學生的公休日。”因此，原本處於期末考試期間的學生們的考試日也被推遲到16強比賽之後，沙特證券交易所“Tadawul”也於當天休市壹天。 指定公休日是因為國王接受了穆罕默德•本•薩勒曼王儲（37歲）的提議。當天，沙特確定勝利後，沙特媒體公開了王儲本•薩勒曼與兄弟們壹起慶祝的“灑脫”形象。另外，還播出了女球迷們在體育咖啡廳與男球迷壹起高喊“（阿根廷隊隊長）裏奧內爾•梅西（35歲）去哪兒了”的場面。本•薩勒曼王儲主導向國際社會宣傳沙特經濟、社會改革的“展望2030”項目，努力改善本國的負面形象。 沙特代表隊成功完成“史無前例的Upset（弱隊打敗強隊）後”，還捕捉到了將此作為彌合矛盾的契機的動向。與沙特聯軍進行7年多戰爭的也門胡迪叛軍政府發言人戴法拉•沙米通過推特評價說：“沙特的勝利使阿拉伯足球重新回到了世界足球的版圖上。”2020年與以色列實現邦交正常化後，與沙特的同盟出現裂痕的阿拉伯聯合酋長國（UAE）總理兼迪拜統治者謝赫穆罕默德•本•拉希德•阿勒馬克圖姆（73歲）也對沙特的勝利表示祝賀，稱這是“阿拉伯的喜悅”。 以在世界杯上擊敗阿根廷隊為由宣布臨時公休日，此次沙特的做法是歷史上的第二次。喀麥隆政府也在1990年世界杯小組賽中以1比0戰勝阿根廷隊後，指定了全國臨時公休日。而韓國也曾為了紀念2002年世界杯進入4強，將閉幕日的第二天7月1日指定為臨時公休日。

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