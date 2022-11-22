97%的經濟專家認為是“危機”……勞動界表示，即使這樣也要進行罷工. November. 22, 2022 07:43. . 在韓國開發研究院的問卷調查中，絕大多數國內經濟專家回答稱，韓國經濟目前處於危機之中。普通國民的認識也是如此。在對韓國經濟未來的擔憂和對低增長的擔憂日益加深的情況下，已經好幾年沒有見過的勞動界的“冬鬥”即將開始。從本周“民主勞總貨物聯盟”的拒絕運輸開始，地鐵、鐵路、學校非正式職工工會的罷工接連不斷。 韓國開發研究院對專家和普通國民分開進行了調查，97%的專家和96%的普通國民認為我國經濟的現狀是危機狀況。另外，93%的專家和87%的普通國民認為“為了克服危機，有必要制定中長期戰略和計劃”。也就是說，韓國過去在社會、經濟上取得了很高的成果，但現在已經碰壁了，因此應該為未來制定增長戰略。 韓國經濟陷入低增長泥潭的跡象已經隨處可見。出口從上個月開始明顯減少。相反，由於國際油價和原材料價格過高，今年的貿易收支將連續8個月出現逆差。韓國開發研究院預測的明年增長率為1.8%。這是除了石油危機、外匯危機、全球金融危機之外從未經歷過的低增長率。 更何況，與以往從外部開始的威脅因素不同，被控制在籠子內的威脅因素開始爆發。“貨物聯盟”要求常設被稱為“貨物業界最低工資”的安全運費制，並表示將從24日開始封鎖全國的核心事業場。這距離癱瘓物流造成巨大損失不過5個月。首爾交通公社工會計劃從30日開始將地鐵運行減少到壹半。民主勞總提出的限制非法罷工時企業損害賠償請求權的“黃色信封法”等要求，因為含有違憲內容，經營界和政府無法接受。 此次全球復合危機的特點是，不分對象，都會受到沖擊。如果勞動者和個體戶們被高物價、高利率所困擾，大企業就會在收益性下降和資金困難中掙紮。任何壹方只提出自己的主張、展開極端鬥爭，這對韓國社會度過危機沒有任何幫助。現在大家應該各退壹步，分擔痛苦。政府和政治圈也應該拋開政治利害關系，積極出面調解走向極端的矛盾。

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