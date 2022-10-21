李捺致樂隊：“超越板索裏……來壹場尋訪生命之源‘水底’的旅程吧”. October. 21, 2022 07:39. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以從板索裏五劇目的《水宮歌》中摘取的《老虎下山》在全世界大受歡迎的樂隊李捺致（LEENALCHI）時隔3年攜新曲回歸。將於29日至30日在首爾江西區LG藝術中心首爾舉行的演出《水底》中公開。屆時李捺致將演唱並演奏包括最近在部分舞臺上公開的《嘻嘻哈哈》在內的未發表曲《太古行星》、《讓人惶惶不安的傳聞》、《Bing Bing Bing》等11首新曲。 在《水底》演出中展現的歌曲雖然各自存在，但中心只有壹個故事。書中包含了天文學家尋找生命的根源地水底的旅程。與為了尋找兔子肝而登上陸地的鰲主簿故事中獲得主題的第壹張專輯不同，計劃在《水底》公演中公開的新曲與板索裏五劇目完全無關。在19日的記者見面會上，樂隊隊長張英奎（貝斯）表示：“在李捺致的音樂中，板索裏所占的比重相當大，因此曾考慮過要不要利用五劇目的其他作品，但最終得出的結論是，用‘現在’能說的故事制作音樂是李捺致未來要走的路。” 演出以在李捺致的歌曲中添加樸正熙導演構想的天文學家故事的方式組成。歌曲和歌曲之間用“獨白”（在板索裏用自由節拍編成歌詞的技法）來填滿。為了突出巨大而深邃的空間感，將全部使用34米深的後舞臺。 李捺致將利用此次演出的歌曲在明年上半年發行第二張專輯。會讓人不由自主地聳肩的有節奏的貝斯和具有中毒性的副歌部分是優點，在保留現有“李捺致風格”的同時，在給人夢幻感覺的搖滾音樂中添加了電子音。主唱唱法也發生了變化。4名說唱藝人為了發出和音，放棄了板索裏技巧，還運用了假聲和低語等板索裏沒有的唱法。 李捺致上個月剛剛結束了英國、比利時、荷蘭、匈牙利等首次歐洲巡演，期間得到了“稀有的熟悉、美麗的陌生感”（BBC廣播）和“聲音在音和音之間滑來滑去”（英國著名制作人布萊恩•伊諾）等稱贊。成員李娜萊（主唱）說：“比起守護我們國家傳統的使命感，更想成為壹支在李捺致這個大家庭裏自由思考各自音樂的樂隊。”票價為3萬~7萬韓元。

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