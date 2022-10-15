檢察機關在首爾、仁川、釜山、光州設立“毒品犯罪特別調查組”. October. 15, 2022 07:22. by 申熙哲記者 hcshin@donga.com. 宣布“與毒品的戰爭”的檢察機關決定在首爾中央、仁川、釜山、光州地方檢察廳等4個檢察廳設立“毒品犯罪特別調查組”。 檢察總長李元䄷14日接受記者采訪時表示：“在家中通過社交媒體以壹盤披薩的價格直接購買毒品是現實。將重新找回毒品清凈國家的地位。”不僅是檢察機關，還將投入關稅廳、食品醫藥品安全處、廣播通信委員會等專門人力，對走私及國內流通過程進行全面管制。 特別調查組包括4個檢察廳，共投入70、80名人員。內部包括毒品調查專門檢察官和調查官，外部還有關稅廳的毒品走私切斷專門人力、廣播通信委員會負責切斷毒品銷售網站的人力、食品醫藥品安全處的醫療用毒品負責人力等。 大檢察廳解釋說，由於毒品在國內以更高的價格銷售的“韓國泡菜效應”，毒品從海外流入韓國正在劇增。1克冰毒在韓國國內以80萬~100萬韓元的價格成交，但在美國的價格僅為44美元（約6.3萬韓元）。大檢察廳相關人士表示：“由於這種價格差，東南亞針對國內市場的毒品生產基地正在增加，”“將與海外調查機關迅速展開聯合調查。”

한국어