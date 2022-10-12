壹男子在首爾蠶院洞公園試圖用手槍作出極端選擇. October. 12, 2022 07:39. by 金允基記者 yunik@donga.com. 壹名50多歲的男子11日在首爾瑞草區某公園附近被發現中彈。警方認為該男子試圖用手槍做出極端選擇，正在調查確切的經過。 首爾市瑞草區警察署表示，當天上午5點36分左右，在瑞草區蠶院洞某公園附近的道路上，50多歲的男性A某被發現頭部中彈，被送往醫院。據悉，A某因子彈穿透頭部，處於危急狀態。 據警方透露，在A某身邊同時發現了裝有多發子彈的38口徑手槍。據推測，A某試圖用這支槍做出極端的選擇。 據悉，A某不是軍人或警察，該手槍曾經為A某死亡的父親所持有。據悉，A某的家人在接受警方調查時陳述：“這是曾是軍人的A某父親持有的手槍。”該手槍是數十年前使用的舊款型號，還刻有正式序列號。 根據現行法律，未經許可而持有槍支是非法的。國防部相關人士斷言：“沒有因為是退役軍人就可以攜帶槍支的情況。”警方相關人士表示：“因為不是登記在警察署的槍支，所以不管（A某）通過什麽途徑持有，都不是合法的，”“為了查明持有槍支的經過，正在以序列號為基礎，向陸軍本部等管理槍支的所有機關進行確認。”

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