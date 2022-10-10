車範根足球教室9日舉行最後壹場活動. October. 10, 2022 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. “我們將成為孩子們永遠的‘心靈運動場’。” 9日，親自來到在首爾龍山區二村漢江公園二村足球場舉行的“車範根足球教室Goodbye Festival”現場的前國家代表隊教練車範根（69歲）站在足球教室弟子們和家長們面前表示感謝和歉意。足球教室理事長車前主教練表示：“不能再在這裏運營足球教室了。對不起”，學生和家長們高喊“加油”、“再見”。足球教室的相關人士向車範根轉達了花束，並表示了感謝。 1988年作為韓國國內第壹個青少年足球專門空間開業的車範根足球教室在當天的活動結束後中斷了運營。這距離開設足球教室已有34年的歷史，也是從1997年開始在二村足球場運營至今已過去了25年時間。 此前，車範根足球教室每3年通過公開招標獲得首爾市漢江事業本部的使用許可，並在此處運營足球教室。之前沒有競標者，但是今年出現了新的競標者，車範根足球教室沒有得到使用權。 車範根足球教室通過網站等向家長告知這壹事實，並辦理了學費退款程序。正式授課進行到8日。在9日舉行“Goodbye Festival”活動之前，雖然下雨天氣寒冷，但是足球教室全體1300多名兒童中有800多名參加了當天的活動。 淋著雨環顧足球場各個角落的車前主教練表示：“好像不是我說停止運營（足球教室）就會消失的足球教室。好像離開我的手紮下了根”，“之前我們找了其他場所，很快就能看到孩子們重新訓練的樣子。”已經進入足球教室5年的孫伊安（9歲•音）說：“如果（車範根足球教室）在其他地方重新開業，我想繼續去學習。”

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