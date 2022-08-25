尹錫悅：“宏觀經濟形勢趨於艱難……不會放松警惕”. August. 25, 2022 07:54. by 洪壽英, 朴民優 gaea@donga.com,minwoo@donga.com. 尹錫悅總統24日就韓元對美元匯率暴跌、貿易收支赤字擴大等嚴重的國內外經濟形勢，要求采取周密的應對措施。尹錫悅表示：“為了讓國民安心，壹刻也不會放松警惕。” 尹錫悅當天在首爾瑞草區aT中心主持的第二次宏觀金融狀況檢查會議上表示：“國內外宏觀形勢發展，比在5月13日召開的第壹次會議上與民間專家壹起預測的情況更為困難，”“金融、外匯市場的變動性增大，全球經濟放緩的可能性正在提高。” 尹錫悅還表示：“與過去的危機相比，韓國經濟的對外財務健全性雖然得到了很大的改善，但絕對不能掉以輕心，”“為了防止任何金融、外匯的危機狀況再次發生，以及不讓民生艱難進壹步加重，將進行徹底的檢查和應對。” 在當天的會議上，尹錫悅與副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬、金融委員長金柱炫、民間專家壹起檢查了各領域的風險因素。尹錫悅在會議結束時表示：“請隨時告知在現場感受到的問題。要實時溝通，立即采取必要的應對措施。”他囑咐幕僚們：“要每天都與在現場接觸現實的人隨時溝通，管控風險。” 此外，韓國銀行將於25日召開金融貨幣委員會會議，決定新的基準利率。雖然市場大體上預測韓國銀行將上調0.25個百分點，但由於最近匯率暴漲，擔心通貨膨脹惡化，因此有人提出進壹步“大步伐”（上調0.50%）的可能性。

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